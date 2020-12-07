https://ria.ru/20201207/prigovor-1588065214.html
Москалькова разочарована приговором французского суда Виннику
Москалькова разочарована приговором французского суда Виннику
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что разочарована решением французского суда, приговорившего к 5 годам тюрьмы... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:08
2020-12-07T17:08
2020-12-07T17:27
россия
дело александра винника
александр винник
татьяна москалькова
франция
сша
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574395874_0:28:3154:1802_1920x0_80_0_0_70dd2d3d206af6dacbb64ad3be03f507.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что разочарована решением французского суда, приговорившего к 5 годам тюрьмы россиянина Александра Винника.Ранее суд Парижа признал виновным россиянина Александра Винника в отмывании денег по делу о киберпреступлениях и приговорил его к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем, суд не признал его виновным по ряду статьей. В частности, с него сняты обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky."Я разочарована решением французского суда", - сказала Москалькова РИА Новости.Москалькова пояснила, что по законодательству правосудие Франции могло решить вопрос о передаче Винника для дальнейшего отбывания наказания в страну его гражданства, даже вынося обвинительный приговор."Европейское законодательство, которое нацелено на гуманизм, могло использовать все предоставленные инструменты, чтобы облегчить человеку судьбу даже при обвинительном приговоре… я ознакомилась с его аргументами и с обвинительным актом, который был на этапе расследования составлен французскими властями, и у меня как у юриста возникает масса вопросов, связанных с правомерностью обвинения. Дело не только в самом обвинении, но и в возможности его передачи российской стороне из гуманитарных соображений", - добавила омбудсмен."Выражаю надежду, что срок нахождения в заключении на территории Греческой Республики будет зачтен французским правосудием при исполнении наказания, а Александр впоследствии будет передан в Российскую Федерацию, согласно запросу российской стороны", - сказала Москалькова, которую цитирует ее пресс-служба.Винник в течение почти трех с половиной лет находится в заключении. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Кроме США выдачи Винника добивались Франция и Россия.Россиянин был экстрадирован из Греции во Францию 23 января. Судебное разбирательство по его делу прошло в Париже прошло с 19 по 23 октября.В ходе судебных слушаний в октябре прокурор заявляла, что Винник является "мозгом" вредоносной программы Locky и криптовалютной биржи BTC-e. Программа-вымогатель Locky зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовался выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб расценивается в 135 миллионов евро.В ходе октябрьских слушаний Винник категорически опроверг все выдвинутые против него обвинения, заявил, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky и никогда не слышал о нем до приезда во Францию. Он также подчеркивал, что его роль оператора на бирже BTC-e была технической.
https://ria.ru/20201126/butina-1586406354.html
https://ria.ru/20190607/1555377449.html
https://ria.ru/20201207/vinnik-1587630449.html
россия
франция
сша
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574395874_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3736a7cc170d8efda829616b7475f244.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дело александра винника, александр винник, татьяна москалькова, франция, сша, париж, в мире
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
заявила РИА Новости, что разочарована решением французского суда, приговорившего к 5 годам тюрьмы россиянина Александра Винника
.
Ранее суд Парижа признал виновным россиянина Александра Винника в отмывании денег по делу о киберпреступлениях и приговорил его к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем, суд не признал его виновным по ряду статьей. В частности, с него сняты обвинения в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky.
"Я разочарована решением французского суда", - сказала Москалькова РИА Новости.
Москалькова пояснила, что по законодательству правосудие Франции могло решить вопрос о передаче Винника для дальнейшего отбывания наказания в страну его гражданства, даже вынося обвинительный приговор.
"Европейское законодательство, которое нацелено на гуманизм, могло использовать все предоставленные инструменты, чтобы облегчить человеку судьбу даже при обвинительном приговоре… я ознакомилась с его аргументами и с обвинительным актом, который был на этапе расследования составлен французскими властями, и у меня как у юриста возникает масса вопросов, связанных с правомерностью обвинения. Дело не только в самом обвинении, но и в возможности его передачи российской стороне из гуманитарных соображений", - добавила омбудсмен.
"Дальнейшим шагом может быть обжалование данного решения суда вышестоящей инстанцией. Здесь у меня нет инструментариев, предусмотренных законом. Но по прежнему оставлю за собой право привлекать внимание международного сообщества к этому бесчеловечному обращению с Александром Винником ", - заключила Москалькова.
"Выражаю надежду, что срок нахождения в заключении на территории Греческой Республики будет зачтен французским правосудием при исполнении наказания, а Александр впоследствии будет передан в Российскую Федерацию, согласно запросу российской стороны", - сказала Москалькова, которую цитирует ее пресс-служба.
Винник в течение почти трех с половиной лет находится в заключении. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции
25 июля 2017 года по запросу США
. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Кроме США выдачи Винника добивались Франция
и Россия.
Россиянин был экстрадирован из Греции во Францию 23 января. Судебное разбирательство по его делу прошло в Париже
прошло с 19 по 23 октября.
В ходе судебных слушаний в октябре прокурор заявляла, что Винник является "мозгом" вредоносной программы Locky и криптовалютной биржи BTC-e. Программа-вымогатель Locky зашифровывала данные в компьютерных системах, а затем с владельцев данных требовался выкуп в криптовалюте для получения ключа дешифрования. По данным следствия, с 2016 по 2018 год жертвами этой вредоносной программы стали около 200 компаний и частных лиц во Франции, общий ущерб расценивается в 135 миллионов евро.
В ходе октябрьских слушаний Винник категорически опроверг все выдвинутые против него обвинения, заявил, что не имеет никакого отношения к вирусу Locky и никогда не слышал о нем до приезда во Францию. Он также подчеркивал, что его роль оператора на бирже BTC-e была технической.