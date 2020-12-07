https://ria.ru/20201207/press-konferentsiya-1588071818.html

Названы самые популярные вопросы к пресс-конференции Путина

Названы самые популярные вопросы к пресс-конференции Путина

Среди вопросов, поступивших за два дня к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, большинство касаются пенсий, прав дольщиков и дистанционного обучения,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:36

2020-12-07T17:36

2020-12-07T18:12

владимир путин

москва

тула

краснодарский край

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Среди вопросов, поступивших за два дня к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, большинство касаются пенсий, прав дольщиков и дистанционного обучения, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Наиболее активны в составлении вопросов жители Москвы, Краснодарского края, Тулы и Карелии.Волонтеры, которые обрабатывают поступающие сообщения, работают с соблюдением всех положенных мер: шахматная рассадка, маски и перчатки.Россияне могут отправить свой вопрос в виде текста или видеозаписи через приложение "Москва — Путину". Для этого нужно зарегистрироваться, указав имя и телефон для обратной связи.Пресс-конференция президента России пройдет 17 декабря. В ней также будут присутствовать элементы прямой линии.Глава государства будет находиться в Ново-Огарево и пообщается с прессой и россиянами по видеосвязи. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организуют специальные площадки, а число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.

https://radiosputnik.ria.ru/20201127/putin-1586601523.html

москва

тула

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, тула, краснодарский край, общество