Названы самые популярные вопросы к пресс-конференции Путина
17:36 07.12.2020 (обновлено: 18:12 07.12.2020)
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Среди вопросов, поступивших за два дня к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, большинство касаются пенсий, прав дольщиков и дистанционного обучения, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
Наиболее активны в составлении вопросов жители Москвы, Краснодарского края, Тулы и Карелии.
Волонтеры, которые обрабатывают поступающие сообщения, работают с соблюдением всех положенных мер: шахматная рассадка, маски и перчатки.
Россияне могут отправить свой вопрос в виде текста или видеозаписи через приложение "Москва — Путину". Для этого нужно зарегистрироваться, указав имя и телефон для обратной связи.
Пресс-конференция президента России пройдет 17 декабря. В ней также будут присутствовать элементы прямой линии.
Глава государства будет находиться в Ново-Огарево и пообщается с прессой и россиянами по видеосвязи. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организуют специальные площадки, а число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.
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