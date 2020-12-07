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https://ria.ru/20201207/press-konferentsiya-1588071818.html
Названы самые популярные вопросы к пресс-конференции Путина
Названы самые популярные вопросы к пресс-конференции Путина
Среди вопросов, поступивших за два дня к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, большинство касаются пенсий, прав дольщиков и дистанционного обучения,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:36
2020-12-07T18:12
владимир путин
москва
тула
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Среди вопросов, поступивших за два дня к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, большинство касаются пенсий, прав дольщиков и дистанционного обучения, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". Наиболее активны в составлении вопросов жители Москвы, Краснодарского края, Тулы и Карелии.Волонтеры, которые обрабатывают поступающие сообщения, работают с соблюдением всех положенных мер: шахматная рассадка, маски и перчатки.Россияне могут отправить свой вопрос в виде текста или видеозаписи через приложение "Москва — Путину". Для этого нужно зарегистрироваться, указав имя и телефон для обратной связи.Пресс-конференция президента России пройдет 17 декабря. В ней также будут присутствовать элементы прямой линии.Глава государства будет находиться в Ново-Огарево и пообщается с прессой и россиянами по видеосвязи. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организуют специальные площадки, а число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.
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владимир путин, москва, тула, краснодарский край, общество

Названы самые популярные вопросы к пресс-конференции Путина

17:36 07.12.2020 (обновлено: 18:12 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Среди вопросов, поступивших за два дня к ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, большинство касаются пенсий, прав дольщиков и дистанционного обучения, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
Наиболее активны в составлении вопросов жители Москвы, Краснодарского края, Тулы и Карелии.
Волонтеры, которые обрабатывают поступающие сообщения, работают с соблюдением всех положенных мер: шахматная рассадка, маски и перчатки.
Россияне могут отправить свой вопрос в виде текста или видеозаписи через приложение "Москва — Путину". Для этого нужно зарегистрироваться, указав имя и телефон для обратной связи.
Пресс-конференция президента России пройдет 17 декабря. В ней также будут присутствовать элементы прямой линии.
Глава государства будет находиться в Ново-Огарево и пообщается с прессой и россиянами по видеосвязи. Журналисты федеральных и зарубежных СМИ будут работать в Центре международной торговли. Представители региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для них организуют специальные площадки, а число участников ограничат с учетом требований Роспотребнадзора.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 13:11
Песков раскрыл детали большой пресс-конференции Путина
 
Владимир ПутинМоскваТулаКраснодарский крайОбщество
 
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