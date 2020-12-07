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Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в школе в Подмосковье
Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в школе в Подмосковье
Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения потолка в школе в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:49
2020-12-07T15:49
2020-12-07T15:49
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения потолка в школе в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что в школе №11 в Орехово-Зуеве Московской области обрушился потолок, в это время в здании находились ученики. Обошлось без пострадавших.По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
орехово-зуево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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орехово-зуево, московская область (подмосковье), происшествия