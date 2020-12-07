https://ria.ru/20201207/potolok-1588045310.html

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в школе в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после обрушения потолка в школе в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения потолка в школе в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:49

2020-12-07T15:49

2020-12-07T15:49

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту обрушения потолка в школе в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что в школе №11 в Орехово-Зуеве Московской области обрушился потолок, в это время в здании находились ученики. Обошлось без пострадавших.По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орехово-зуево, московская область (подмосковье), происшествия