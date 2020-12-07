https://ria.ru/20201207/politseyskiy-1588005249.html

В Москве уволили полицейского, выстрелившего в ребенка

В Москве уволили полицейского, выстрелившего в ребенка

Выстреливший в девочку сотрудник патрульно-постовой службы уволен из московской полиции, сообщает в понедельник пресс-центр МВД России. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:08

2020-12-07T13:08

2020-12-07T14:02

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Выстреливший в девочку сотрудник патрульно-постовой службы уволен из московской полиции, сообщает в понедельник пресс-центр МВД России.Накануне стало известно, что 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время на улице Судостроительной на юге Москвы ранил девочку из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обстоятельства конфликта пока неясны.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия