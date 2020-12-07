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В Москве уволили полицейского, выстрелившего в ребенка
В Москве уволили полицейского, выстрелившего в ребенка
Выстреливший в девочку сотрудник патрульно-постовой службы уволен из московской полиции, сообщает в понедельник пресс-центр МВД России. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:08
2020-12-07T13:08
2020-12-07T14:02
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Выстреливший в девочку сотрудник патрульно-постовой службы уволен из московской полиции, сообщает в понедельник пресс-центр МВД России.Накануне стало известно, что 33-летний сотрудник ППС в свободное от службы время на улице Судостроительной на юге Москвы ранил девочку из травматического оружия. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обстоятельства конфликта пока неясны.
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РИА Новости
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москва, происшествия