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https://ria.ru/20201207/poklonskaya-1588040482.html
Поклонская сделала неожиданное предложение Маску
Поклонская сделала неожиданное предложение Маску
Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать жить в Крым. Обращение она опубликовала в инстаграме. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:30
2020-12-07T18:47
михаил мишустин
россия
илон маск
наталья поклонская
марс
республика крым
техас
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать жить в Крым. Обращение она опубликовала в инстаграме.Ранее миллиардер заявил, что намерен переехать из Калифорнии в Техас."Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", — написала Поклонская.По ее мнению, так у предпринимателя появится возможность показать на деле, способен ли он решать "земные, а не межгалактические задачи", которые стоят перед Крымом из-за Украины, лишившей население полуострова доступа к пресной воде."Как тебе такое, Илон Маск?" — заключила Поклонская.Крым испытывает трудности с водоснабжением из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на это выделят около 50 миллиардов рублей.Вопрос водоснабжения в Крыму решается за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели из-за засухи. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и близлежащие прибрежные поселки на Южном берегу, Ялте, Белогорске и Евпатории.
https://ria.ru/20201207/krym-1587971647.html
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россия
марс
республика крым
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михаил мишустин, россия, илон маск, наталья поклонская, марс, республика крым, техас, украина

Поклонская сделала неожиданное предложение Маску

15:30 07.12.2020 (обновлено: 18:47 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать жить в Крым. Обращение она опубликовала в инстаграме.
Ранее миллиардер заявил, что намерен переехать из Калифорнии в Техас.
"Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", — написала Поклонская.
По ее мнению, так у предпринимателя появится возможность показать на деле, способен ли он решать "земные, а не межгалактические задачи", которые стоят перед Крымом из-за Украины, лишившей население полуострова доступа к пресной воде.
"Как тебе такое, Илон Маск?" — заключила Поклонская.
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Крым испытывает трудности с водоснабжением из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на это выделят около 50 миллиардов рублей.
Вопрос водоснабжения в Крыму решается за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели из-за засухи. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и близлежащие прибрежные поселки на Южном берегу, Ялте, Белогорске и Евпатории.
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Михаил МишустинРоссияИлон МаскНаталья ПоклонскаяМарсРеспублика КрымТехасУкраина
 
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