https://ria.ru/20201207/poklonskaya-1588040482.html

Поклонская сделала неожиданное предложение Маску

Поклонская сделала неожиданное предложение Маску

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать жить в Крым. Обращение она опубликовала в инстаграме. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:30

2020-12-07T15:30

2020-12-07T18:47

михаил мишустин

россия

илон маск

наталья поклонская

марс

республика крым

техас

украина

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать жить в Крым. Обращение она опубликовала в инстаграме.Ранее миллиардер заявил, что намерен переехать из Калифорнии в Техас."Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию", — написала Поклонская.По ее мнению, так у предпринимателя появится возможность показать на деле, способен ли он решать "земные, а не межгалактические задачи", которые стоят перед Крымом из-за Украины, лишившей население полуострова доступа к пресной воде."Как тебе такое, Илон Маск?" — заключила Поклонская.Крым испытывает трудности с водоснабжением из-за того, что после воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Российское правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, на это выделят около 50 миллиардов рублей.Вопрос водоснабжения в Крыму решается за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, но за последний год они существенно обмелели из-за засухи. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах, Алуште и близлежащие прибрежные поселки на Южном берегу, Ялте, Белогорске и Евпатории.

https://ria.ru/20201207/krym-1587971647.html

https://ria.ru/20201201/krym-1587134890.html

россия

марс

республика крым

техас

украина

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михаил мишустин, россия, илон маск, наталья поклонская, марс, республика крым, техас, украина