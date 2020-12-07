Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/pokhudenie-1588067587.html
Телеведущий похудел на 23 килограмма за время карантина и раскрыл секрет
Телеведущий похудел на 23 килограмма за время карантина и раскрыл секрет
Популярный 41-летний американский телеведущий Росс Мэтьюз похудел почти на 23 килограмма за время ограничений, связанных с распространением коронавирусной... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:15
2020-12-07T17:15
росс мэтьюз
похудение
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588061573_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_efac48282a5e141617e3e534f6cdc146.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Популярный 41-летний американский телеведущий Росс Мэтьюз похудел почти на 23 килограмма за время ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.Причиной заняться своим здоровьем, по признанию ведущего в интервью Today, стала смерть его матери из-за рака груди.Одной из своих главных бед он назвал ночные перекусы: по его словам, весь день он мог придерживаться правильного питания, а ночью съесть целую упаковку чипсов во время просмотра телешоу. По признанию Мэтьюза, после смерти матери он "нашел утешение" в пицце. Но в какой-то момент понял, что если не внесет изменения в свой рацион, то может навредить здоровью. По словам ведущего, он решил не следовать какой-либо диете, а изучить принципы здорового питания и заменить некоторые продукты.Также после переезда в Нью-Йорк он начал много ходить. "Я много хожу, и это помогает", — поделился он, добавив, что для него нет ничего страшнее спортзала.Он отметил, что также нужно задаться вопросом, в чем причина переедания. По его мнению, не все проблемы с лишним весом связаны именно с едой.
https://ria.ru/20200919/pokhudenie-1577473666.html
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588061573_67:0:2287:1665_1920x0_80_0_0_43a084033c17b53305981215130ce550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росс мэтьюз, похудение, нью-йорк (город), сша, в мире

Телеведущий похудел на 23 килограмма за время карантина и раскрыл секрет

17:15 07.12.2020
 
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellРосс Мэтьюс
Росс Мэтьюс - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Популярный 41-летний американский телеведущий Росс Мэтьюз похудел почти на 23 килограмма за время ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Причиной заняться своим здоровьем, по признанию ведущего в интервью Today, стала смерть его матери из-за рака груди.
"Всю жизнь я худел и набирал вес, делал нездоровые вещи со своим телом", — пояснил Мэтьюз.
Одной из своих главных бед он назвал ночные перекусы: по его словам, весь день он мог придерживаться правильного питания, а ночью съесть целую упаковку чипсов во время просмотра телешоу. По признанию Мэтьюза, после смерти матери он "нашел утешение" в пицце. Но в какой-то момент понял, что если не внесет изменения в свой рацион, то может навредить здоровью. По словам ведущего, он решил не следовать какой-либо диете, а изучить принципы здорового питания и заменить некоторые продукты.
"Я не придерживался настоящей диеты", — пояснил он. Мужчина ел настолько здоровую пищу, насколько мог, при этом не чувствуя, что отказывает себе в чем-либо.
Также после переезда в Нью-Йорк он начал много ходить.
"Я много хожу, и это помогает", — поделился он, добавив, что для него нет ничего страшнее спортзала.
Он отметил, что также нужно задаться вопросом, в чем причина переедания. По его мнению, не все проблемы с лишним весом связаны именно с едой.
Девушка измеряет объем талии - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 09:17
Назван простой и быстрый способ похудеть без диет
 
Росс МэтьюзпохудениеНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
Лента новостейМолния