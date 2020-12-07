https://ria.ru/20201207/pokhudenie-1588067587.html

Телеведущий похудел на 23 килограмма за время карантина и раскрыл секрет

Телеведущий похудел на 23 килограмма за время карантина и раскрыл секрет

Популярный 41-летний американский телеведущий Росс Мэтьюз похудел почти на 23 килограмма за время ограничений, связанных с распространением коронавирусной... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:15

2020-12-07T17:15

2020-12-07T17:15

росс мэтьюз

похудение

нью-йорк (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Популярный 41-летний американский телеведущий Росс Мэтьюз похудел почти на 23 килограмма за время ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.Причиной заняться своим здоровьем, по признанию ведущего в интервью Today, стала смерть его матери из-за рака груди.Одной из своих главных бед он назвал ночные перекусы: по его словам, весь день он мог придерживаться правильного питания, а ночью съесть целую упаковку чипсов во время просмотра телешоу. По признанию Мэтьюза, после смерти матери он "нашел утешение" в пицце. Но в какой-то момент понял, что если не внесет изменения в свой рацион, то может навредить здоровью. По словам ведущего, он решил не следовать какой-либо диете, а изучить принципы здорового питания и заменить некоторые продукты.Также после переезда в Нью-Йорк он начал много ходить. "Я много хожу, и это помогает", — поделился он, добавив, что для него нет ничего страшнее спортзала.Он отметил, что также нужно задаться вопросом, в чем причина переедания. По его мнению, не все проблемы с лишним весом связаны именно с едой.

https://ria.ru/20200919/pokhudenie-1577473666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росс мэтьюз, похудение, нью-йорк (город), сша, в мире