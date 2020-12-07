https://ria.ru/20201207/poboi-1588078214.html
Подруга рассказала о муже погибшей в Анкаре россиянки
Подруга рассказала о муже погибшей в Анкаре россиянки
Гражданин Турции Салих Г., подозреваемый в убийстве своей жены, россиянки Веры Ч., ранее отбывал тюремный срок по обвинению в ее избиении, при этом сама... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:06
2020-12-07T18:06
2020-12-07T18:06
россия
турция
анкара
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_696dd7f8adb711b038eb5bfcec81b42c.jpg
АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Гражданин Турции Салих Г., подозреваемый в убийстве своей жены, россиянки Веры Ч., ранее отбывал тюремный срок по обвинению в ее избиении, при этом сама погибшая злоупотребляла алкоголем, заявила РИА Новости ее подруга, пожелавшая остаться неизвестной.Ранее турецкая полиция обнаружила россиянку мертвой в ее квартире в Анкаре. Она находилась в процессе развода из-за постоянных побоев со стороны мужа, на которого она неоднократно жаловалась и обращалась в больницу за медицинской помощью. Полицию вызвали соседи, почувствовав неприятный запах из квартиры. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза."Вера работала косметологом в центре Анкары. Все знали, что у нее муж психопат, которого один раз сажали в тюрьму за побои супруги. И у него был запрет полиции на подход к ней", - сказала собеседница агентства.По ее словам, погибшая злоупотребляла алкоголем."Когда Вера выпивала, муж ее колотил, в том числе по голове. У нее был инсульт, она сказала, что перестала пить. Но в последнее время все равно сильно выпивала. Не исключено, что она могла сама упасть и получить черепно-мозговую травму, из-за которой и умерла", - добавила подруга погибшей.
https://ria.ru/20200920/rossiyanka-1577513245.html
https://ria.ru/20201105/iznasilovanie-1583162888.html
россия
турция
анкара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, анкара, в мире