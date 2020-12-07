https://ria.ru/20201207/poboi-1588078214.html

Подруга рассказала о муже погибшей в Анкаре россиянки

Подруга рассказала о муже погибшей в Анкаре россиянки

Гражданин Турции Салих Г., подозреваемый в убийстве своей жены, россиянки Веры Ч., ранее отбывал тюремный срок по обвинению в ее избиении, при этом сама... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:06

2020-12-07T18:06

2020-12-07T18:06

россия

турция

анкара

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_696dd7f8adb711b038eb5bfcec81b42c.jpg

АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Гражданин Турции Салих Г., подозреваемый в убийстве своей жены, россиянки Веры Ч., ранее отбывал тюремный срок по обвинению в ее избиении, при этом сама погибшая злоупотребляла алкоголем, заявила РИА Новости ее подруга, пожелавшая остаться неизвестной.Ранее турецкая полиция обнаружила россиянку мертвой в ее квартире в Анкаре. Она находилась в процессе развода из-за постоянных побоев со стороны мужа, на которого она неоднократно жаловалась и обращалась в больницу за медицинской помощью. Полицию вызвали соседи, почувствовав неприятный запах из квартиры. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза."Вера работала косметологом в центре Анкары. Все знали, что у нее муж психопат, которого один раз сажали в тюрьму за побои супруги. И у него был запрет полиции на подход к ней", - сказала собеседница агентства.По ее словам, погибшая злоупотребляла алкоголем."Когда Вера выпивала, муж ее колотил, в том числе по голове. У нее был инсульт, она сказала, что перестала пить. Но в последнее время все равно сильно выпивала. Не исключено, что она могла сама упасть и получить черепно-мозговую травму, из-за которой и умерла", - добавила подруга погибшей.

https://ria.ru/20200920/rossiyanka-1577513245.html

https://ria.ru/20201105/iznasilovanie-1583162888.html

россия

турция

анкара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, турция, анкара, в мире