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Подруга рассказала о муже погибшей в Анкаре россиянки
Подруга рассказала о муже погибшей в Анкаре россиянки
Гражданин Турции Салих Г., подозреваемый в убийстве своей жены, россиянки Веры Ч., ранее отбывал тюремный срок по обвинению в ее избиении, при этом сама... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:06
2020-12-07T18:06
россия
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Гражданин Турции Салих Г., подозреваемый в убийстве своей жены, россиянки Веры Ч., ранее отбывал тюремный срок по обвинению в ее избиении, при этом сама погибшая злоупотребляла алкоголем, заявила РИА Новости ее подруга, пожелавшая остаться неизвестной.Ранее турецкая полиция обнаружила россиянку мертвой в ее квартире в Анкаре. Она находилась в процессе развода из-за постоянных побоев со стороны мужа, на которого она неоднократно жаловалась и обращалась в больницу за медицинской помощью. Полицию вызвали соседи, почувствовав неприятный запах из квартиры. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза."Вера работала косметологом в центре Анкары. Все знали, что у нее муж психопат, которого один раз сажали в тюрьму за побои супруги. И у него был запрет полиции на подход к ней", - сказала собеседница агентства.По ее словам, погибшая злоупотребляла алкоголем."Когда Вера выпивала, муж ее колотил, в том числе по голове. У нее был инсульт, она сказала, что перестала пить. Но в последнее время все равно сильно выпивала. Не исключено, что она могла сама упасть и получить черепно-мозговую травму, из-за которой и умерла", - добавила подруга погибшей.
https://ria.ru/20200920/rossiyanka-1577513245.html
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россия, турция, анкара, в мире

Подруга рассказала о муже погибшей в Анкаре россиянки

18:06 07.12.2020
 
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виктория Виатрис
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Гражданин Турции Салих Г., подозреваемый в убийстве своей жены, россиянки Веры Ч., ранее отбывал тюремный срок по обвинению в ее избиении, при этом сама погибшая злоупотребляла алкоголем, заявила РИА Новости ее подруга, пожелавшая остаться неизвестной.
Ранее турецкая полиция обнаружила россиянку мертвой в ее квартире в Анкаре. Она находилась в процессе развода из-за постоянных побоев со стороны мужа, на которого она неоднократно жаловалась и обращалась в больницу за медицинской помощью. Полицию вызвали соседи, почувствовав неприятный запах из квартиры. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
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"Вера работала косметологом в центре Анкары. Все знали, что у нее муж психопат, которого один раз сажали в тюрьму за побои супруги. И у него был запрет полиции на подход к ней", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, погибшая злоупотребляла алкоголем.
"Когда Вера выпивала, муж ее колотил, в том числе по голове. У нее был инсульт, она сказала, что перестала пить. Но в последнее время все равно сильно выпивала. Не исключено, что она могла сама упасть и получить черепно-мозговую травму, из-за которой и умерла", - добавила подруга погибшей.
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