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В Новосибирской области сотрудники пилорамы напали на журналистов
В Новосибирской области сотрудники пилорамы напали на журналистов
Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку информации из социальных сетей о воспрепятствовании работе московских тележурналистов сотрудниками... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:39
2020-12-07T16:39
2020-12-07T16:39
следственный комитет россии (ск рф)
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обь
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происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку информации из социальных сетей о воспрепятствовании работе московских тележурналистов сотрудниками местной пилорамы, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону."Следственный отдел по городу Обь СУСК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.В управлении пояснили, что ранее в социальных сетях появилось видео конфликта, который произошел на одной из пилорам в районе села Каменка Новосибирского района. Как утверждает автор ролика, сотрудники деревообрабатывающего предприятия чуть не "убили" журналистов федерального канала РЕН ТВ, которые приехали из Москвы снимать сюжет о схемах нелегального вывоза сибирского леса за границу."Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК.
https://ria.ru/20200122/1563757449.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, обь, новосибирская область, происшествия