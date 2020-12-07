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В Новосибирской области сотрудники пилорамы напали на журналистов
В Новосибирской области сотрудники пилорамы напали на журналистов
Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку информации из социальных сетей о воспрепятствовании работе московских тележурналистов сотрудниками... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:39
2020-12-07T16:39
следственный комитет россии (ск рф)
москва
обь
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку информации из социальных сетей о воспрепятствовании работе московских тележурналистов сотрудниками местной пилорамы, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону."Следственный отдел по городу Обь СУСК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.В управлении пояснили, что ранее в социальных сетях появилось видео конфликта, который произошел на одной из пилорам в районе села Каменка Новосибирского района. Как утверждает автор ролика, сотрудники деревообрабатывающего предприятия чуть не "убили" журналистов федерального канала РЕН ТВ, которые приехали из Москвы снимать сюжет о схемах нелегального вывоза сибирского леса за границу."Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, обь, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области сотрудники пилорамы напали на журналистов

16:39 07.12.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевНовосибирск
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области организовали проверку информации из социальных сетей о воспрепятствовании работе московских тележурналистов сотрудниками местной пилорамы, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
"Следственный отдел по городу Обь СУСК России по Новосибирской области проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)", - говорится в сообщении.
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В управлении пояснили, что ранее в социальных сетях появилось видео конфликта, который произошел на одной из пилорам в районе села Каменка Новосибирского района. Как утверждает автор ролика, сотрудники деревообрабатывающего предприятия чуть не "убили" журналистов федерального канала РЕН ТВ, которые приехали из Москвы снимать сюжет о схемах нелегального вывоза сибирского леса за границу.
"Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в СУСК.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваОбьНовосибирская областьПроисшествия
 
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