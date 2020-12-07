https://ria.ru/20201207/peskov-terakt-1588028933.html
Кремль отреагировал на публикации о похоронах террориста в Чечне
Кремль отреагировал на публикации о похоронах террориста в Чечне
В Кремле ничего не знают о похоронах в Чечне молодого человека, который обезглавил во Франции школьного учителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:48
2020-12-07T14:48
2020-12-07T14:49
хеда саратова
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Кремле ничего не знают о похоронах в Чечне молодого человека, который обезглавил во Франции школьного учителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне СМИ сообщили, что террориста якобы похоронили в республике с почестями.Комментируя эти публикации, Песков отметил, что у него нет информации, состоялись ли эти похороны на самом деле и как они прошли. Он подчеркнул, что речь идет об убийстве, о террористе, чье деяние "абсолютно осуждается и является неприемлемым". В свою очередь член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала РИА Новости, что родственники Абдулаха Анзорова доставили его тело в республику и похоронили на сельском кладбище в Шалажи по исламским канонам.При этом она не уточнила, когда именно прошли похороны.Правозащитница убеждена, что за убийством учителя, стоят "определенные силы или какие-то спецслужбы"."Нельзя задевать религиозные чувства людей, к какой бы религии они не принадлежали. В нашей стране религия защищена государством, и никто не считает, оскорбления свободой слова. Это не есть свобода слова", – заключила Саратова.В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроке, где обсуждалась свобода слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
https://ria.ru/20201105/uchitel-1583126251.html
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хеда саратова, дмитрий песков, франция, париж
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости.
В Кремле ничего не знают о похоронах в Чечне молодого человека, который обезглавил во Франции школьного учителя, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Накануне СМИ сообщили, что террориста якобы похоронили в республике с почестями.
Комментируя эти публикации, Песков отметил, что у него нет информации, состоялись ли эти похороны на самом деле и как они прошли.
"Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию", – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что речь идет об убийстве, о террористе, чье деяние "абсолютно осуждается и является неприемлемым".
В свою очередь член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова
рассказала РИА Новости, что родственники Абдулаха Анзорова доставили его тело в республику и похоронили на сельском кладбище в Шалажи по исламским канонам.
При этом она не уточнила, когда именно прошли похороны.
Правозащитница убеждена, что за убийством учителя, стоят "определенные силы или какие-то спецслужбы".
"Нельзя задевать религиозные чувства людей, к какой бы религии они не принадлежали. В нашей стране религия защищена государством, и никто не считает, оскорбления свободой слова. Это не есть свобода слова", – заключила Саратова.
В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем
16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее на уроке, где обсуждалась свобода слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавшего застрелила полиция. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве
в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции
.