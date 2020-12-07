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Российский Су-30 перехватил самолеты США и Франции над Черным морем
Российский Су-30 перехватил самолеты США и Франции над Черным морем
Российский Су-30 перехватил над Черным морем самолеты-разведчики США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:32
2020-12-07T21:12
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский Су-30 перехватил над Черным морем самолеты-разведчики США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной.Поднять в воздух дежурный истребитель из состава сил Южного военного округа пришлось после того, как радары зафиксировали над нейтральными водами приближающиеся к российской границе воздушные цели. После разворота иностранных военных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.В центре подчеркнули, что Су-30 выполнил полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — заключили в ведомстве.
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ввс франции, ввс сша, россия, черное море, су-30, министерство обороны рф (минобороны рф), франция, сша, в мире

Российский Су-30 перехватил самолеты США и Франции над Черным морем

20:32 07.12.2020 (обновлено: 21:12 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИстребитель СУ-30
Истребитель СУ-30 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский Су-30 перехватил над Черным морем самолеты-разведчики США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Поднять в воздух дежурный истребитель из состава сил Южного военного округа пришлось после того, как радары зафиксировали над нейтральными водами приближающиеся к российской границе воздушные цели.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", — уточнили в ведомстве.

После разворота иностранных военных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
В центре подчеркнули, что Су-30 выполнил полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — заключили в ведомстве.
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