https://ria.ru/20201207/perekhvat-1588102514.html

Российский Су-30 перехватил самолеты США и Франции над Черным морем

Российский Су-30 перехватил самолеты США и Франции над Черным морем

Российский Су-30 перехватил над Черным морем самолеты-разведчики США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:32

2020-12-07T20:32

2020-12-07T21:12

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су-30

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российский Су-30 перехватил над Черным морем самолеты-разведчики США и Франции, сообщили в Национальном центре управления обороной.Поднять в воздух дежурный истребитель из состава сил Южного военного округа пришлось после того, как радары зафиксировали над нейтральными водами приближающиеся к российской границе воздушные цели. После разворота иностранных военных самолетов от границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования.В центре подчеркнули, что Су-30 выполнил полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20201207/predupredzhenie-1588073097.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс франции, ввс сша, россия, черное море, су-30, министерство обороны рф (минобороны рф), франция, сша, в мире