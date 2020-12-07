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В Москве ветеран войны покончил с собой
В Москве ветеран войны покончил с собой
Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова было обнаружено в понедельник на Большой Черемушкинской улице в Москве -... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:56
2020-12-07T12:56
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова было обнаружено в понедельник на Большой Черемушкинской улице в Москве - предположительно, он покончил с собой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Северинов недавно переболел COVID-19, добавил он.В столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка.
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происшествия

В Москве ветеран войны покончил с собой

12:56 07.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова было обнаружено в понедельник на Большой Черемушкинской улице в Москве - предположительно, он покончил с собой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело мужчины было обнаружено под окнами одного из домов на Большой Черемушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой. Известно, что мужчина ранее проходил лечение в психиатрической больнице", - сказал собеседник агентства.
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Северинов недавно переболел COVID-19, добавил он.
В столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка.
 
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