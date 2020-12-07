https://ria.ru/20201207/pensioner-1588001812.html

В Москве ветеран войны покончил с собой

В Москве ветеран войны покончил с собой

Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова было обнаружено в понедельник на Большой Черемушкинской улице в Москве -... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:56

2020-12-07T12:56

2020-12-07T12:56

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова было обнаружено в понедельник на Большой Черемушкинской улице в Москве - предположительно, он покончил с собой, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Северинов недавно переболел COVID-19, добавил он.В столичном главке СК РФ сообщили РИА Новости, что по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587972694.html

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происшествия