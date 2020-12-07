https://ria.ru/20201207/parlament-1587945196.html

Кандидат на выборах в Венесуэле рассказал о приоритетах нового парламента

Кандидат на выборах в Венесуэле рассказал о приоритетах нового парламента

Новый состав национальной ассамблеи Венесуэлы будет призван в первую очередь укрепить суверенитет и экономику страны - восстановить то, что было утрачено... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T03:56

2020-12-07T03:56

2020-12-07T03:56

россия

хуан гуаидо

николас мадуро

китай

венесуэла

турция

сша

бейрут

в мире

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БЕЙРУТ, 7 дек - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Новый состав национальной ассамблеи Венесуэлы будет призван в первую очередь укрепить суверенитет и экономику страны - восстановить то, что было утрачено предыдущим парламентом, сказал РИА Новости кандидат от партии "Сомос Венесуэла", входящей в проправительственную "Патриотическую коалицию", Индер Ромеро (Inder Romero).По словам представителя партии "Сомос Венесуэла", у оппозиции меньше шансов победить на этих выборах, чем раньше, так как та часть населения, которая не поддерживала раньше правительство, сегодня разочарована действиями оппозиции."Несколько лет назад те люди, которые, к примеру, голосовали за Хуана Гуаидо, задаются вопросом, что они сделали, будучи в национальной ассамблее. Они предпринимали все усилия только для борьбы против президента Николаса Мадуро… Они мыслят приблизительно так: "я не поддерживаю правительство, но я разочарован в оппозиции в этой стране"… В реальности, многие, стоя в очереди на заправке, скорее всего, думают, что они против правительства, но в то же время они убедились, что оппозиция, за которую они голосовали в 2015 году, спровоцировала эту ситуацию - экономическую блокаду Венесуэлы", - пояснил Ромеро.Политик напомнил, что в этом году было принято решение о расширении национальной ассамблеи с 177 мест до 277, одна из основных причин, по его словам, это рост населения страны, в связи с чем возникла необходимость увеличения количества парламентариев. Ромеро также отметил, что предложение расширить ассамблею поступило от представителей оппозиции в рамках начавшегося в 2019 году национального диалога.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом президент страны Николас Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20201207/vybory-1587943027.html

https://ria.ru/20201207/vybory-1587943295.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хуан гуаидо, николас мадуро, китай, венесуэла, турция, сша, бейрут, в мире