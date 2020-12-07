https://ria.ru/20201207/pamyat-1587996829.html

Потерявшая память женщина нашла сына спустя 15 лет

Потерявшая память женщина нашла сына спустя 15 лет

Мужчина по имени Митраджит Чоудхари воссоединился со своей матерью Рамой Деви спустя 15 лет после разлуки. Об этом сообщает NDTV. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:35

2020-12-07T12:35

2020-12-07T12:35

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мужчина по имени Митраджит Чоудхари воссоединился со своей матерью Рамой Деви спустя 15 лет после разлуки. Об этом сообщает NDTV.Женщина уехала из дома в 2005 году после ссоры с супругом. На тот момент ее сыну было семь лет.Она переехала в Дели и начала работать юристом в Верховном суде. Через несколько лет у нее обнаружили психическое заболевание, которое привело к потере памяти. В таком состоянии она прожила несколько лет, затем прошла курс лечения. После этого ее отправили в реабилитационный центр, где она однажды смогла вспомнить имя своего сына.Сотрудники учреждения через Facebook нашли несколько человек по имени Митраджит Чоудхари и связались с каждым из них. Ответил только один.Женщина не узнала сына на фотографии, однако, общаясь по видеосвязи, смогла узнать в мужчине своего ребенка."Я всегда верил, что однажды найду свою маму. Я пытался, но не мог найти способ. Но теперь нашел. Я очень счастлив", — цитирует NDTV мужчину.

https://ria.ru/20200926/pamyat-1577811460.html

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дели, индия, в мире