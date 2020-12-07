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Потерявшая память женщина нашла сына спустя 15 лет
Потерявшая память женщина нашла сына спустя 15 лет
Мужчина по имени Митраджит Чоудхари воссоединился со своей матерью Рамой Деви спустя 15 лет после разлуки. Об этом сообщает NDTV. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:35
2020-12-07T12:35
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мужчина по имени Митраджит Чоудхари воссоединился со своей матерью Рамой Деви спустя 15 лет после разлуки. Об этом сообщает NDTV.Женщина уехала из дома в 2005 году после ссоры с супругом. На тот момент ее сыну было семь лет.Она переехала в Дели и начала работать юристом в Верховном суде. Через несколько лет у нее обнаружили психическое заболевание, которое привело к потере памяти. В таком состоянии она прожила несколько лет, затем прошла курс лечения. После этого ее отправили в реабилитационный центр, где она однажды смогла вспомнить имя своего сына.Сотрудники учреждения через Facebook нашли несколько человек по имени Митраджит Чоудхари и связались с каждым из них. Ответил только один.Женщина не узнала сына на фотографии, однако, общаясь по видеосвязи, смогла узнать в мужчине своего ребенка."Я всегда верил, что однажды найду свою маму. Я пытался, но не мог найти способ. Но теперь нашел. Я очень счастлив", — цитирует NDTV мужчину.
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дели, индия, в мире

Потерявшая память женщина нашла сына спустя 15 лет

12:35 07.12.2020
 
© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Flickr / meg and rahul
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мужчина по имени Митраджит Чоудхари воссоединился со своей матерью Рамой Деви спустя 15 лет после разлуки. Об этом сообщает NDTV.
Женщина уехала из дома в 2005 году после ссоры с супругом. На тот момент ее сыну было семь лет.
Она переехала в Дели и начала работать юристом в Верховном суде. Через несколько лет у нее обнаружили психическое заболевание, которое привело к потере памяти. В таком состоянии она прожила несколько лет, затем прошла курс лечения. После этого ее отправили в реабилитационный центр, где она однажды смогла вспомнить имя своего сына.
Сотрудники учреждения через Facebook нашли несколько человек по имени Митраджит Чоудхари и связались с каждым из них. Ответил только один.
Женщина не узнала сына на фотографии, однако, общаясь по видеосвязи, смогла узнать в мужчине своего ребенка.
"Я всегда верил, что однажды найду свою маму. Я пытался, но не мог найти способ. Но теперь нашел. Я очень счастлив", — цитирует NDTV мужчину.
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