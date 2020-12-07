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Генпрокуратура взяла на контроль дело о массовом отравлении в Астрахани
Генпрокуратура взяла на контроль дело о массовом отравлении в Астрахани
Генпрокуратура России контролирует расследование уголовного дела о массовом отравлении малолетних в бассейне спортивного комплекса в Астрахани, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:28
2020-12-07T18:28
2020-12-07T19:09
массовое отравление в бассейне в астрахани
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
астрахань
астраханская область
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Генпрокуратура России контролирует расследование уголовного дела о массовом отравлении малолетних в бассейне спортивного комплекса в Астрахани, сообщает пресс-служба ведомства.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."С привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка соответствия деятельности спортивного комплекса установленным законодательством требованиям. Результаты надзорных мероприятий и расследования уголовного дела контролируются Генеральной прокуратурой РФ", - говорится в сообщении.
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массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, астрахань, астраханская область, происшествия