https://ria.ru/20201207/otravlenie-1588082216.html

Генпрокуратура взяла на контроль дело о массовом отравлении в Астрахани

Генпрокуратура взяла на контроль дело о массовом отравлении в Астрахани

Генпрокуратура России контролирует расследование уголовного дела о массовом отравлении малолетних в бассейне спортивного комплекса в Астрахани, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:28

2020-12-07T18:28

2020-12-07T19:09

массовое отравление в бассейне в астрахани

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

астрахань

астраханская область

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Генпрокуратура России контролирует расследование уголовного дела о массовом отравлении малолетних в бассейне спортивного комплекса в Астрахани, сообщает пресс-служба ведомства.В понедельник утром посетители бассейна в спортивном комплексе "Динамо" почувствовали себя плохо, предположительно, из-за превышения химической концентрации хлора при обработке воды. По последним данным, госпитализированы 30 человек, из них 21 ребенок. Шестеро детей находятся в реанимации. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."С привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка соответствия деятельности спортивного комплекса установленным законодательством требованиям. Результаты надзорных мероприятий и расследования уголовного дела контролируются Генеральной прокуратурой РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201207/otravlenie-1588002357.html

астрахань

астраханская область

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массовое отравление в бассейне в астрахани, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, астрахань, астраханская область, происшествия