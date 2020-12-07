https://ria.ru/20201207/obrazovanie-1588006443.html

Песков ответил на вопрос о Госсовете по вопросам школьного образования

Песков ответил на вопрос о Госсовете по вопросам школьного образования

Заседание Государственного совета по вопросам школьного образования, скорее всего, не состоится до конца 2020 года, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:13

2020-12-07T13:13

2020-12-07T13:13

сергей кравцов

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заседание Государственного совета по вопросам школьного образования, скорее всего, не состоится до конца 2020 года, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что заседание Госсовета по вопросам школьного образования запланировано на декабрь."Тема является актуальной постоянно и для всех, но, скорее всего, по этой теме не состоится (заседание - ред.) до конца года", - рассказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, о повестке заседание сообщат заранее. "Мы своевременно вас об этом проинформируем", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20201205/obrazovanie-1587808992.html

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сергей кравцов, дмитрий песков, общество