https://ria.ru/20201207/obrazovanie-1588006443.html
Песков ответил на вопрос о Госсовете по вопросам школьного образования
Песков ответил на вопрос о Госсовете по вопросам школьного образования
Заседание Государственного совета по вопросам школьного образования, скорее всего, не состоится до конца 2020 года, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:13
2020-12-07T13:13
2020-12-07T13:13
сергей кравцов
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Заседание Государственного совета по вопросам школьного образования, скорее всего, не состоится до конца 2020 года, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что заседание Госсовета по вопросам школьного образования запланировано на декабрь."Тема является актуальной постоянно и для всех, но, скорее всего, по этой теме не состоится (заседание - ред.) до конца года", - рассказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, о повестке заседание сообщат заранее. "Мы своевременно вас об этом проинформируем", - добавил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20201205/obrazovanie-1587808992.html
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сергей кравцов, дмитрий песков, общество