https://ria.ru/20201207/natsizm-1588038429.html
Депутат заподозрил работника подмосковного ДК в реабилитации нацизма
Депутат заподозрил работника подмосковного ДК в реабилитации нацизма
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить короткометражный фильм, снятый работником одного из... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:24
2020-12-07T15:24
2020-12-07T15:24
игорь краснов
госдума рф
юрий афонин
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить короткометражный фильм, снятый работником одного из подмосковных ДК, на предмет реабилитации нацизма.В своем обращении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) депутат обращает внимание, что в СМИ и интернете широко обсуждается короткометражный фильм Тимура Исмаилова "Вот это человек!", в котором, по его словам, "представлено крайне тенденциозное изображение событий Великой Отечественной войны".По сюжету фильма, пишет Афонин, солдат вермахта спасает детей от овчарки, которую спускает на них женщина из Смоленщины, угощает конфетами, хлебом и тушенкой. Ребята благодарят фашиста, а одна девочка даже пытается подарить оккупанту колечко на память. В конце на фоне уходящей фигуры фашиста старший мальчик произносит, обращаясь к детворе: "Вот это — человек!""Рисуется идеологическая картина, в которой гитлеровский оккупант - друг и защитник людей, а советские люди - источник угрозы и жестокости", - заметил парламентарий.Афонин обращает внимание, что режиссер этой картины Исмаилов работает с детьми в Истринском культурно-досуговом центре в Подмосковье.Кроме того, по мнению депутата, этот фильм выглядит особенно циничным на фоне того, что имеются документальные доказательства зверств нацистов на Смоленщине и в Подмосковье в отношении советских граждан в годы войны.Афонин просит Краснова дать поручения оценить указанный фильм на предмет соответствия части 3 статьи 67.1 Конституции РФ, проверить причастных к изготовлению фильма лиц на предмет наличия признаков правонарушения по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и использовались ли при изготовлении ролика бюджетные средства.
https://ria.ru/20201120/natsizm-1585475449.html
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игорь краснов, госдума рф, юрий афонин, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин
направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову
с просьбой проверить короткометражный фильм, снятый работником одного из подмосковных ДК, на предмет реабилитации нацизма.
В своем обращении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) депутат обращает внимание, что в СМИ и интернете широко обсуждается короткометражный фильм Тимура Исмаилова "Вот это человек!", в котором, по его словам, "представлено крайне тенденциозное изображение событий Великой Отечественной войны".
По сюжету фильма, пишет Афонин, солдат вермахта спасает детей от овчарки, которую спускает на них женщина из Смоленщины, угощает конфетами, хлебом и тушенкой. Ребята благодарят фашиста, а одна девочка даже пытается подарить оккупанту колечко на память. В конце на фоне уходящей фигуры фашиста старший мальчик произносит, обращаясь к детворе: "Вот это — человек!"
"Рисуется идеологическая картина, в которой гитлеровский оккупант - друг и защитник людей, а советские люди - источник угрозы и жестокости", - заметил парламентарий.
Афонин обращает внимание, что режиссер этой картины Исмаилов работает с детьми в Истринском культурно-досуговом центре в Подмосковье
.
Кроме того, по мнению депутата, этот фильм выглядит особенно циничным на фоне того, что имеются документальные доказательства зверств нацистов на Смоленщине и в Подмосковье в отношении советских граждан в годы войны.
Афонин просит Краснова дать поручения оценить указанный фильм на предмет соответствия части 3 статьи 67.1 Конституции РФ, проверить причастных к изготовлению фильма лиц на предмет наличия признаков правонарушения по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и использовались ли при изготовлении ролика бюджетные средства.