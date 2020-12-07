https://ria.ru/20201207/natsizm-1588038429.html

Депутат заподозрил работника подмосковного ДК в реабилитации нацизма

Депутат заподозрил работника подмосковного ДК в реабилитации нацизма

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить короткометражный фильм, снятый работником одного из... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:24

2020-12-07T15:24

2020-12-07T15:24

игорь краснов

госдума рф

юрий афонин

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить короткометражный фильм, снятый работником одного из подмосковных ДК, на предмет реабилитации нацизма.В своем обращении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) депутат обращает внимание, что в СМИ и интернете широко обсуждается короткометражный фильм Тимура Исмаилова "Вот это человек!", в котором, по его словам, "представлено крайне тенденциозное изображение событий Великой Отечественной войны".По сюжету фильма, пишет Афонин, солдат вермахта спасает детей от овчарки, которую спускает на них женщина из Смоленщины, угощает конфетами, хлебом и тушенкой. Ребята благодарят фашиста, а одна девочка даже пытается подарить оккупанту колечко на память. В конце на фоне уходящей фигуры фашиста старший мальчик произносит, обращаясь к детворе: "Вот это — человек!""Рисуется идеологическая картина, в которой гитлеровский оккупант - друг и защитник людей, а советские люди - источник угрозы и жестокости", - заметил парламентарий.Афонин обращает внимание, что режиссер этой картины Исмаилов работает с детьми в Истринском культурно-досуговом центре в Подмосковье.Кроме того, по мнению депутата, этот фильм выглядит особенно циничным на фоне того, что имеются документальные доказательства зверств нацистов на Смоленщине и в Подмосковье в отношении советских граждан в годы войны.Афонин просит Краснова дать поручения оценить указанный фильм на предмет соответствия части 3 статьи 67.1 Конституции РФ, проверить причастных к изготовлению фильма лиц на предмет наличия признаков правонарушения по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) и использовались ли при изготовлении ролика бюджетные средства.

https://ria.ru/20201120/natsizm-1585475449.html

https://ria.ru/20201021/natsizm-1580888160.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь краснов, госдума рф, юрий афонин, московская область (подмосковье), происшествия