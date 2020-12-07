https://ria.ru/20201207/narusheniya-1588002661.html
В Новосибирске проверили детский центр после данных об издевательствах
В Новосибирске проверили детский центр после данных об издевательствах
Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в одном из частных детских центров развития и творчества в Новосибирске, на жестокое обращение с детьми в РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:59
2020-12-07T12:59
2020-12-07T12:59
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в одном из частных детских центров развития и творчества в Новосибирске, на жестокое обращение с детьми в котором пожаловалась мать двоих детей, сообщает Генпрокуратура РФ.Ранее следователи СК РФ возбудили уголовное дело о недозволенных методах работы воспитателя детского центра, которая, по данным СМИ, тушила о руки детей спички и била их за плохое поведение.В прокуратуре отметили, что центр с сентября 2019 года предоставлял услуги по присмотру за несовершеннолетними детьми. При этом ухаживали за ними два сотрудника, однако безопасные условия пребывания детей в учреждении созданы не были."В целях устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав детей руководителю центра внесено представление, в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях", - сообщает надзорное ведомство.В Генпрокуратуре добавили, что проконтролируют результаты расследования уголовного дела и устранение нарушений в учреждении.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/medsestra-1584294833.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, новосибирск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости.
Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в одном из частных детских центров развития и творчества в Новосибирске
, на жестокое обращение с детьми в котором пожаловалась мать двоих детей, сообщает Генпрокуратура РФ.
Ранее следователи СК РФ возбудили уголовное дело о недозволенных методах работы воспитателя детского центра, которая, по данным СМИ, тушила о руки детей спички и била их за плохое поведение.
"Проверкой выявлены многочисленные нарушения противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований, а также правил оказания первой медицинской помощи детям, для предоставления которой работники центра не имели подготовки", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что центр с сентября 2019 года предоставлял услуги по присмотру за несовершеннолетними детьми. При этом ухаживали за ними два сотрудника, однако безопасные условия пребывания детей в учреждении созданы не были.
"В целях устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав детей руководителю центра внесено представление, в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях", - сообщает надзорное ведомство.
В Генпрокуратуре добавили, что проконтролируют результаты расследования уголовного дела и устранение нарушений в учреждении.