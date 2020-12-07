https://ria.ru/20201207/narusheniya-1588002661.html

В Новосибирске проверили детский центр после данных об издевательствах

В Новосибирске проверили детский центр после данных об издевательствах

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в одном из частных детских центров развития и творчества в Новосибирске, на жестокое обращение с детьми в РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:59

2020-12-07T12:59

2020-12-07T12:59

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в одном из частных детских центров развития и творчества в Новосибирске, на жестокое обращение с детьми в котором пожаловалась мать двоих детей, сообщает Генпрокуратура РФ.Ранее следователи СК РФ возбудили уголовное дело о недозволенных методах работы воспитателя детского центра, которая, по данным СМИ, тушила о руки детей спички и била их за плохое поведение.В прокуратуре отметили, что центр с сентября 2019 года предоставлял услуги по присмотру за несовершеннолетними детьми. При этом ухаживали за ними два сотрудника, однако безопасные условия пребывания детей в учреждении созданы не были."В целях устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав детей руководителю центра внесено представление, в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях", - сообщает надзорное ведомство.В Генпрокуратуре добавили, что проконтролируют результаты расследования уголовного дела и устранение нарушений в учреждении.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/medsestra-1584294833.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, новосибирск, происшествия