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В Новосибирске проверили детский центр после данных об издевательствах
В Новосибирске проверили детский центр после данных об издевательствах
Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в одном из частных детских центров развития и творчества в Новосибирске, на жестокое обращение с детьми в РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:59
2020-12-07T12:59
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в одном из частных детских центров развития и творчества в Новосибирске, на жестокое обращение с детьми в котором пожаловалась мать двоих детей, сообщает Генпрокуратура РФ.Ранее следователи СК РФ возбудили уголовное дело о недозволенных методах работы воспитателя детского центра, которая, по данным СМИ, тушила о руки детей спички и била их за плохое поведение.В прокуратуре отметили, что центр с сентября 2019 года предоставлял услуги по присмотру за несовершеннолетними детьми. При этом ухаживали за ними два сотрудника, однако безопасные условия пребывания детей в учреждении созданы не были."В целях устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав детей руководителю центра внесено представление, в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях", - сообщает надзорное ведомство.В Генпрокуратуре добавили, что проконтролируют результаты расследования уголовного дела и устранение нарушений в учреждении.
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следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, новосибирск, происшествия

В Новосибирске проверили детский центр после данных об издевательствах

12:59 07.12.2020
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости
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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в одном из частных детских центров развития и творчества в Новосибирске, на жестокое обращение с детьми в котором пожаловалась мать двоих детей, сообщает Генпрокуратура РФ.
Ранее следователи СК РФ возбудили уголовное дело о недозволенных методах работы воспитателя детского центра, которая, по данным СМИ, тушила о руки детей спички и била их за плохое поведение.
"Проверкой выявлены многочисленные нарушения противопожарных и санитарно-эпидемиологических требований, а также правил оказания первой медицинской помощи детям, для предоставления которой работники центра не имели подготовки", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что центр с сентября 2019 года предоставлял услуги по присмотру за несовершеннолетними детьми. При этом ухаживали за ними два сотрудника, однако безопасные условия пребывания детей в учреждении созданы не были.
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"В целях устранения указанных нарушений законодательства и восстановления прав детей руководителю центра внесено представление, в отношении него возбуждены дела об административных правонарушениях", - сообщает надзорное ведомство.
В Генпрокуратуре добавили, что проконтролируют результаты расследования уголовного дела и устранение нарушений в учреждении.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФНовосибирскПроисшествия
 
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