https://ria.ru/20201207/muzh-1588012161.html

На Ставрополье наградили медсестер, спасших коллегу от разъяренного мужа

На Ставрополье наградили медсестер, спасших коллегу от разъяренного мужа

Следователи в Ставропольском крае наградили двух медсестер, которые спасли коллегу от вооруженного ножом разъяренного мужа, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:41

2020-12-07T13:41

2020-12-07T13:41

россия

скр

следственный комитет россии (ск рф)

игорь иванов

вадим самойлов

ессентуки

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае наградили двух медсестер, которые спасли коллегу от вооруженного ножом разъяренного мужа, сообщает следственное управление СК по региону.По данным ведомства, летом текущего года в один из медицинских центров в городе Ессентуки ворвался разъяренный мужчина, вооруженный ножом. Он напал на медицинскую сестру, являвшуюся его супругой, нанеся ей ножом более 10 ударов.Отмечается, что руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов, вручил в торжественной обстановке медаль председателя Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" Захаркиной. Такой же медалью награждена и Самойлова, которая не смогла прибыть в следственное управление, в связи с чем награду ей передаст коллега.В ведомстве добавили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство", он находится под арестом.

https://ria.ru/20201207/topor-1588011168.html

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ессентуки

ставропольский край

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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), игорь иванов, вадим самойлов, ессентуки, ставропольский край, происшествия