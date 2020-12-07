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На Ставрополье наградили медсестер, спасших коллегу от разъяренного мужа
На Ставрополье наградили медсестер, спасших коллегу от разъяренного мужа
Следователи в Ставропольском крае наградили двух медсестер, которые спасли коллегу от вооруженного ножом разъяренного мужа, сообщает следственное управление СК... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:41
2020-12-07T13:41
россия
скр
следственный комитет россии (ск рф)
игорь иванов
вадим самойлов
ессентуки
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае наградили двух медсестер, которые спасли коллегу от вооруженного ножом разъяренного мужа, сообщает следственное управление СК по региону.По данным ведомства, летом текущего года в один из медицинских центров в городе Ессентуки ворвался разъяренный мужчина, вооруженный ножом. Он напал на медицинскую сестру, являвшуюся его супругой, нанеся ей ножом более 10 ударов.Отмечается, что руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов, вручил в торжественной обстановке медаль председателя Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" Захаркиной. Такой же медалью награждена и Самойлова, которая не смогла прибыть в следственное управление, в связи с чем награду ей передаст коллега.В ведомстве добавили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство", он находится под арестом.
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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), игорь иванов, вадим самойлов, ессентуки, ставропольский край, происшествия

На Ставрополье наградили медсестер, спасших коллегу от разъяренного мужа

13:41 07.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 7 дек - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае наградили двух медсестер, которые спасли коллегу от вооруженного ножом разъяренного мужа, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным ведомства, летом текущего года в один из медицинских центров в городе Ессентуки ворвался разъяренный мужчина, вооруженный ножом. Он напал на медицинскую сестру, являвшуюся его супругой, нанеся ей ножом более 10 ударов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 13:35
Жителя Чувашии задержали по подозрению в попытке зарубить сестру топором
"От расправы потерпевшую спасли две ее коллеги - медицинская сестра Виктория Захаркина и главная медицинская сестра Раиса Самойлова. Они, рискуя собственными жизнями, создали собой живую стену, после чего оттащили нападавшего от раненной супруги, тем самым спасли ей жизнь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководитель следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов, вручил в торжественной обстановке медаль председателя Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага" Захаркиной. Такой же медалью награждена и Самойлова, которая не смогла прибыть в следственное управление, в связи с чем награду ей передаст коллега.
В ведомстве добавили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство", он находится под арестом.
 
РоссияСКРСледственный комитет России (СК РФ)Игорь ИвановВадим СамойловЕссентукиСтавропольский крайПроисшествия
 
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