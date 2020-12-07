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https://ria.ru/20201207/moshennichestvo-1588043716.html
Депутат ГД обратился в Роскомнадзор и ФАС из-за мошеннической рекламы
Депутат ГД обратился в Роскомнадзор и ФАС из-за мошеннической рекламы
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин направил запросы в Роскомнадзор, МВД и ФАС с жалобой на мошенническую рекламу в Google о компенсационных... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:43
2020-12-07T15:47
антон горелкин
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин направил запросы в Роскомнадзор, МВД и ФАС с жалобой на мошенническую рекламу в Google о компенсационных выплатах."Наткнулся в Гугле на рекламу компенсационных выплат для россиян. На баннере были Владимир Путин и Михаил Мишустин. Чтобы государство рекламировали через рекламный сервис Гугла, да еще с портретами первых лиц страны... Оказалось, конечно, мошенничество", - написал Горелкин в своем Telegram-канале."Я направил официальные запросы по факту подобной рекламы в Роскомнадзор, МВД и ФАС. Надеюсь, получу ответы по существу и обязательно вас с ними ознакомлю. Возможно, это станет поводом для разработки законодательной инициативы", - сообщил депутат.Он отметил, что более четырех лет назад уже сталкивался с подобным мошенничеством, но не в сети."Ко мне начали обращаться пенсионеры, которые жаловались, что их обманули. Тогда в провинциальных городах открывались конторы, которые сообщали доверчивым людям про некие деньги, которые им положены от ПФР или ФНС, "а власти скрывают". И получить их можно, оформив документы в этой конторе - потому что только тут знают, как правильно. По 10 тысяч с пенсионера брали за выдуманную бумажку. Я тогда обращался в МВД. Видимо, не я один. Потому что в итоге мошенники сбежали в онлайн", - написал парламентарий.
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антон горелкин, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество

Депутат ГД обратился в Роскомнадзор и ФАС из-за мошеннической рекламы

15:43 07.12.2020 (обновлено: 15:47 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин направил запросы в Роскомнадзор, МВД и ФАС с жалобой на мошенническую рекламу в Google о компенсационных выплатах.
"Наткнулся в Гугле на рекламу компенсационных выплат для россиян. На баннере были Владимир Путин и Михаил Мишустин. Чтобы государство рекламировали через рекламный сервис Гугла, да еще с портретами первых лиц страны... Оказалось, конечно, мошенничество", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
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"Я направил официальные запросы по факту подобной рекламы в Роскомнадзор, МВД и ФАС. Надеюсь, получу ответы по существу и обязательно вас с ними ознакомлю. Возможно, это станет поводом для разработки законодательной инициативы", - сообщил депутат.
Он отметил, что более четырех лет назад уже сталкивался с подобным мошенничеством, но не в сети.
"Ко мне начали обращаться пенсионеры, которые жаловались, что их обманули. Тогда в провинциальных городах открывались конторы, которые сообщали доверчивым людям про некие деньги, которые им положены от ПФР или ФНС, "а власти скрывают". И получить их можно, оформив документы в этой конторе - потому что только тут знают, как правильно. По 10 тысяч с пенсионера брали за выдуманную бумажку. Я тогда обращался в МВД. Видимо, не я один. Потому что в итоге мошенники сбежали в онлайн", - написал парламентарий.
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Антон ГорелкинМихаил МишустинПенсионный фонд РФГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинОбщество
 
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