https://ria.ru/20201207/moshennichestvo-1588043716.html

Депутат ГД обратился в Роскомнадзор и ФАС из-за мошеннической рекламы

Депутат ГД обратился в Роскомнадзор и ФАС из-за мошеннической рекламы

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин направил запросы в Роскомнадзор, МВД и ФАС с жалобой на мошенническую рекламу в Google о компенсационных... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:43

2020-12-07T15:43

2020-12-07T15:47

антон горелкин

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин направил запросы в Роскомнадзор, МВД и ФАС с жалобой на мошенническую рекламу в Google о компенсационных выплатах."Наткнулся в Гугле на рекламу компенсационных выплат для россиян. На баннере были Владимир Путин и Михаил Мишустин. Чтобы государство рекламировали через рекламный сервис Гугла, да еще с портретами первых лиц страны... Оказалось, конечно, мошенничество", - написал Горелкин в своем Telegram-канале."Я направил официальные запросы по факту подобной рекламы в Роскомнадзор, МВД и ФАС. Надеюсь, получу ответы по существу и обязательно вас с ними ознакомлю. Возможно, это станет поводом для разработки законодательной инициативы", - сообщил депутат.Он отметил, что более четырех лет назад уже сталкивался с подобным мошенничеством, но не в сети."Ко мне начали обращаться пенсионеры, которые жаловались, что их обманули. Тогда в провинциальных городах открывались конторы, которые сообщали доверчивым людям про некие деньги, которые им положены от ПФР или ФНС, "а власти скрывают". И получить их можно, оформив документы в этой конторе - потому что только тут знают, как правильно. По 10 тысяч с пенсионера брали за выдуманную бумажку. Я тогда обращался в МВД. Видимо, не я один. Потому что в итоге мошенники сбежали в онлайн", - написал парламентарий.

https://ria.ru/20201207/vyplaty-1588016478.html

https://ria.ru/20201207/loza-1588001928.html

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антон горелкин, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество