СМИ: морги Саксонии переполнены телами умерших от COVID-19
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
По данным издания, чрезвычайное положение в больницах царит несколько дней, прежде всего в восточной Саксонии. В округе Гёрлиц заняты практически все койки в интенсивной терапии.
"Частично клиники временно приспособили под эти цели пространства, где родственники могут проститься с умершими, также больницы находятся в тесном контакте с крематориями и похоронными бюро в округе Гёрлиц, у которых также есть холодильные камеры", - заявила Bild представитель округа. При этом она подчеркнула, что с телами умерших всегда обращаются уважительно.
Больницы Гёрлица в каждом отдельном случае имеют от шести до 15 охлаждаемых камер для умерших, но вследствие текущей повышенной смертности больницы исчерпывают свои возможности по размещению тел.
На данный момент, по информации Bild, ситуация вновь урегулирована. Но чтобы в будущем избежать таких проблем, власти округа попросили органы ЗАГС своевременно выдавать свидетельства о смерти.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 12 332, скончались еще 147 человек с COVID-19, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. В Саксонии одна из самых сложных ситуаций по коронавирусу.
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