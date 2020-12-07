https://ria.ru/20201207/morgi-1588052443.html

СМИ: морги Саксонии переполнены телами умерших от COVID-19

СМИ: морги Саксонии переполнены телами умерших от COVID-19

Больницам в немецкой федеральной земле Саксония не хватило места в моргах для размещения умерших пациентов с COVID-19, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:17

2020-12-07T16:17

2020-12-07T16:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

саксония

германия

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Больницам в немецкой федеральной земле Саксония не хватило места в моргах для размещения умерших пациентов с COVID-19, сообщил таблоид Bild.По данным издания, чрезвычайное положение в больницах царит несколько дней, прежде всего в восточной Саксонии. В округе Гёрлиц заняты практически все койки в интенсивной терапии.Больницы Гёрлица в каждом отдельном случае имеют от шести до 15 охлаждаемых камер для умерших, но вследствие текущей повышенной смертности больницы исчерпывают свои возможности по размещению тел.На данный момент, по информации Bild, ситуация вновь урегулирована. Но чтобы в будущем избежать таких проблем, власти округа попросили органы ЗАГС своевременно выдавать свидетельства о смерти.Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 12 332, скончались еще 147 человек с COVID-19, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. В Саксонии одна из самых сложных ситуаций по коронавирусу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201116/morg-1584854980.html

саксония

германия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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