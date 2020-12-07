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Врио главы Мордовии лично выехал на место ЧП в Саранске
Врио главы Мордовии лично выехал на место ЧП в Саранске
Врио главы Мордовии Артём Здунов лично выехал на место коммунальной аварии на Химмаше, оставившей без отопления более 120 домов в Саранске, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:19
2020-12-07T15:19
2020-12-07T15:19
республика мордовия
петр тултаев
александр косарев
артем здунов
т плюс
саранск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов лично выехал на место коммунальной аварии на Химмаше, оставившей без отопления более 120 домов в Саранске, сообщает пресс-служба главы региона.Отключение отопления и горячего водоснабжения в северо-восточной части Саранска произошло в понедельник в 05.55 в связи с дефектом магистрального трубопровода на сетях теплоснабжения ПАО "Т Плюс" в районе перекрестка улиц Косарева и Лихачева. Без тепла остались 121 жилой дом, 3 школы, 4 детских садах, 1 больница и 6 административных зданий."Повестка оперативного совещания, которое провел врио главы Мордовии с региональными министрами и руководителями территориальных отделений федеральных органов власти, главным образом касалась коммунальной аварии, произошедшей в Саранске… Заслушав доклады о ситуации на месте аварии от минжилкомхоза и администрации городского округа Саранск, Здунов дал поручение немедленно привлечь все необходимые силы и средства для устранения повреждения и скорейшего подключения тепла", - говорится в сообщении.Затем врио главы Мордовии лично выехал на место происшествия, где обсудил ситуацию с мэром Саранска Петром Тултаевым и представителями ресурсоснабжающей организации.Подчеркивается, что ремонтные бригады уже обнаружили место разрыва на теплотрассе и приступили к ликвидации аварии.Ранее сообщалось, что работы планировалось завершить к 14.00.По информации ПАО "Т Плюс", ремонтные работы по устранению повреждения на магистральном трубопроводе в районе МКД №82а по улице Косарева продлены до 17.00.
https://ria.ru/20201204/zdunov-1587678115.html
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петр тултаев, александр косарев, артем здунов, т плюс, саранск
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости.
Врио главы Мордовии Артём Здунов
лично выехал на место коммунальной аварии на Химмаше, оставившей без отопления более 120 домов в Саранске
, сообщает пресс-служба главы региона.
Отключение отопления и горячего водоснабжения в северо-восточной части Саранска произошло в понедельник в 05.55 в связи с дефектом магистрального трубопровода на сетях теплоснабжения ПАО "Т Плюс
" в районе перекрестка улиц Косарева
и Лихачева
. Без тепла остались 121 жилой дом, 3 школы, 4 детских садах, 1 больница и 6 административных зданий.
"Повестка оперативного совещания, которое провел врио главы Мордовии с региональными министрами и руководителями территориальных отделений федеральных органов власти, главным образом касалась коммунальной аварии, произошедшей в Саранске… Заслушав доклады о ситуации на месте аварии от минжилкомхоза и администрации городского округа Саранск, Здунов дал поручение немедленно привлечь все необходимые силы и средства для устранения повреждения и скорейшего подключения тепла", - говорится в сообщении.
Затем врио главы Мордовии лично выехал на место происшествия, где обсудил ситуацию с мэром Саранска Петром Тултаевым
и представителями ресурсоснабжающей организации.
"Городским властям совместно с руководством филиала "Мордовский" Группы "Т Плюс" поручено в максимально сжатые сроки восстановить работу теплотрассы, а также ускорить работы по возобновлению подачи тепла в МКД и учреждения социальной сферы", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что ремонтные бригады уже обнаружили место разрыва на теплотрассе и приступили к ликвидации аварии.
Ранее сообщалось, что работы планировалось завершить к 14.00.
По информации ПАО "Т Плюс", ремонтные работы по устранению повреждения на магистральном трубопроводе в районе МКД №82а по улице Косарева продлены до 17.00.
"По предварительным данным, причиной дефекта стало нарушение герметичности лотков теплотрассы, произошедшей в результате прокладки телефонных кабелей. Из-за этого в отверстия лотков проникали грунтовые воды, они привели к коррозии трубопровода", - говорится в сообщении.