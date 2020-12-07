https://ria.ru/20201207/mordoviya-1588037146.html

Врио главы Мордовии лично выехал на место ЧП в Саранске

Врио главы Мордовии лично выехал на место ЧП в Саранске

Врио главы Мордовии Артём Здунов лично выехал на место коммунальной аварии на Химмаше, оставившей без отопления более 120 домов в Саранске, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:19

2020-12-07T15:19

2020-12-07T15:19

республика мордовия

петр тултаев

александр косарев

артем здунов

т плюс

саранск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов лично выехал на место коммунальной аварии на Химмаше, оставившей без отопления более 120 домов в Саранске, сообщает пресс-служба главы региона.Отключение отопления и горячего водоснабжения в северо-восточной части Саранска произошло в понедельник в 05.55 в связи с дефектом магистрального трубопровода на сетях теплоснабжения ПАО "Т Плюс" в районе перекрестка улиц Косарева и Лихачева. Без тепла остались 121 жилой дом, 3 школы, 4 детских садах, 1 больница и 6 административных зданий."Повестка оперативного совещания, которое провел врио главы Мордовии с региональными министрами и руководителями территориальных отделений федеральных органов власти, главным образом касалась коммунальной аварии, произошедшей в Саранске… Заслушав доклады о ситуации на месте аварии от минжилкомхоза и администрации городского округа Саранск, Здунов дал поручение немедленно привлечь все необходимые силы и средства для устранения повреждения и скорейшего подключения тепла", - говорится в сообщении.Затем врио главы Мордовии лично выехал на место происшествия, где обсудил ситуацию с мэром Саранска Петром Тултаевым и представителями ресурсоснабжающей организации.Подчеркивается, что ремонтные бригады уже обнаружили место разрыва на теплотрассе и приступили к ликвидации аварии.Ранее сообщалось, что работы планировалось завершить к 14.00.По информации ПАО "Т Плюс", ремонтные работы по устранению повреждения на магистральном трубопроводе в районе МКД №82а по улице Косарева продлены до 17.00.

https://ria.ru/20201204/zdunov-1587678115.html

https://ria.ru/20201203/mordoviya-1587518764.html

саранск

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петр тултаев, александр косарев, артем здунов, т плюс, саранск