У Arctic Monkeys вышел новый концертный альбом

У Arctic Monkeys вышел новый концертный альбом

Британская группа Arctic Monkeys выпустила альбом "Live at the Royal Albert Hall" , в него вошло 20 треков. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T02:31

2020-12-07T02:31

2020-12-07T02:38

культура

музыка

новости культуры

лондон

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Британская группа Arctic Monkeys выпустила альбом "Live at the Royal Albert Hall" , в него вошло 20 треков.Все они были записаны на концерте группы в Albert Hall в Лондоне в 2018 году в поддержку пластинки "Tranquility Base Hotel & Casino". В новую пластинку вошли такие хиты, как "I Bet you look good on the dancefloor" и "Why'd you only call me when you're high?".Прибыль от продаж альбома будет перенаправлена благотворительной организации War Child UK, помогающей детям, которые пережили опыт войны. Ее бюджетный дефицит на начало 2021 года составляет 2,6 миллиона долларов. Доходы от концерта в Albert Hall, состоявшегося два года назад, также пошли War Child UK.

лондон

2020

музыка, новости культуры, лондон