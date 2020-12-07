https://ria.ru/20201207/moldaviya-1587971288.html

Премьер Молдавии пока не намерен уходить в отставку, несмотря на протесты

Премьер Молдавии пока не намерен уходить в отставку, несмотря на протесты

Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что ближайшие 10-12 дней правительство обязано работать над проектом госбюджета, чтобы парламент мог РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:33

2020-12-07T10:33

2020-12-07T10:34

ион кику

майя санду

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику на брифинге в понедельник заявил, что ближайшие 10-12 дней правительство обязано работать над проектом госбюджета, чтобы парламент мог утвердить его в финальном чтении, об отставке речи пока не идет.Избранный президент Майя Санду в воскресенье организовала акцию протеста в центре Кишинева. Участники акции потребовали, чтобы премьер ушел в отставку, поскольку якобы не справляется с ситуацией в стране. Также Санду настаивает на проведении досрочных парламентских выборов."У правительства сейчас есть моральный долг утвердить бюджет, чтобы в стране не было проблем с выплатой зарплат и пенсий, поэтому я прошу всех соблюдать спокойствие. В ближайшие 10-12 дней нужно принять проект госбюджета, а дальше всем политикам придется быть ответственными и сделать то, что просит общество", - сказал Кику.По его словам, после 15 ноября Молдавия вошла в очередную избирательную кампанию, потому что все политики готовятся к досрочным парламентским выборам.Согласно местному законодательству, президент не может отправить в отставку премьера и распустить парламент. Поэтому сторонники Санду настаивают на добровольном уходе премьера. Если после этого депутаты не смогут сформировать новый кабмин, то страну ждут досрочные парламентские выборы.Парламент Молдавии на прошлой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Санду назвала эти действия "попыткой узурпации власти" со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его Партии социалистов, решение опротестовано в Конституционном суде. Кроме того, оппозиционные партии осудили принятие в первом чтении проекта госбюджета (его назвали "антинародным"), снятие запрета на ограничение вещания российских телеканалов, возвращение русскому языку особого статуса. Оппозицию возмутил и отказ парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США. Все эти решения также опротестованы в КС.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. По данным Центральной избирательной комиссии, Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация нового президента Молдавии пройдет 24 декабря.

https://ria.ru/20201204/moldaviya-1587649012.html

https://ria.ru/20201205/moldaviya-1587703628.html

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ион кику, майя санду, молдавия, в мире