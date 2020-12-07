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Тверская область
https://ria.ru/20201207/modernizatsiya-1588090894.html
В Верхневолжье стартует модернизация первичного звена здравоохранения
В Верхневолжье стартует модернизация первичного звена здравоохранения
В будущем году в Тверской области начнется реализация программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, предусматривающая приведение в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:20
2020-12-07T19:20
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
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ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. В будущем году в Тверской области начнется реализация программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, предусматривающая приведение в порядок центральных районных больниц, строительство детских поликлиник, приобретение машин скорой помощи и медицинского оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.В целом в проекте областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на реализацию программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения предусмотрены более 3,3 миллиардов рублей.По словам губернатора области Игоря Рудени, для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике. "Большую роль в повышении качества медпомощи в регионе является укрепление материально-технической базы учреждений. Все выделенные средства должны быть эффективно потрачены", - отметил глава региона.Пресс-служба уточняет, что на следующий год запланирован капремонт Конаковской и Ржевской ЦРБ, взрослой и детской поликлиник в Осташковской ЦРБ. В ближайшие три года в 20 муниципальных образованиях региона установят 31 фельдшерско-акушерский пункт, ещё в 9 районах появятся 14 врачебных амбулаторий.
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игорь руденя, здоровье - общество, тверская область

В Верхневолжье стартует модернизация первичного звена здравоохранения

19:20 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре
Медицинский работник в регистратуре - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. В будущем году в Тверской области начнется реализация программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, предусматривающая приведение в порядок центральных районных больниц, строительство детских поликлиник, приобретение машин скорой помощи и медицинского оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.
В целом в проекте областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на реализацию программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения предусмотрены более 3,3 миллиардов рублей.
По словам губернатора области Игоря Рудени, для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике.
"Большую роль в повышении качества медпомощи в регионе является укрепление материально-технической базы учреждений. Все выделенные средства должны быть эффективно потрачены", - отметил глава региона.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 12:43Тверская область
В Верхневолжье начали производить препарат для лечения COVID-19
Пресс-служба уточняет, что на следующий год запланирован капремонт Конаковской и Ржевской ЦРБ, взрослой и детской поликлиник в Осташковской ЦРБ. В ближайшие три года в 20 муниципальных образованиях региона установят 31 фельдшерско-акушерский пункт, ещё в 9 районах появятся 14 врачебных амбулаторий.
 
Тверская областьИгорь РуденяЗдоровье - ОбществоТверская область
 
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