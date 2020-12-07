https://ria.ru/20201207/modernizatsiya-1588090894.html
В Верхневолжье стартует модернизация первичного звена здравоохранения
В Верхневолжье стартует модернизация первичного звена здравоохранения
В будущем году в Тверской области начнется реализация программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, предусматривающая приведение в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:20
2020-12-07T19:20
2020-12-07T19:20
тверская область
игорь руденя
здоровье - общество
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583707632_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_c13474c2aa7d6bbf44fd2501b3b5ddea.jpg
ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости. В будущем году в Тверской области начнется реализация программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, предусматривающая приведение в порядок центральных районных больниц, строительство детских поликлиник, приобретение машин скорой помощи и медицинского оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.В целом в проекте областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на реализацию программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения предусмотрены более 3,3 миллиардов рублей.По словам губернатора области Игоря Рудени, для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике. "Большую роль в повышении качества медпомощи в регионе является укрепление материально-технической базы учреждений. Все выделенные средства должны быть эффективно потрачены", - отметил глава региона.Пресс-служба уточняет, что на следующий год запланирован капремонт Конаковской и Ржевской ЦРБ, взрослой и детской поликлиник в Осташковской ЦРБ. В ближайшие три года в 20 муниципальных образованиях региона установят 31 фельдшерско-акушерский пункт, ещё в 9 районах появятся 14 врачебных амбулаторий.
https://ria.ru/20201207/preparat-1587999760.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583707632_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_cdc3cb44bd972bfe0f45328736571172.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, здоровье - общество, тверская область
ТВЕРЬ, 7 дек – РИА Новости.
В будущем году в Тверской области
начнется реализация программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения, предусматривающая приведение в порядок центральных районных больниц, строительство детских поликлиник, приобретение машин скорой помощи и медицинского оборудования, сообщает пресс-служба областного правительства.
В целом в проекте областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов на реализацию программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения предусмотрены более 3,3 миллиардов рублей.
По словам губернатора области Игоря Рудени
, для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медицинской помощи населению на всей территории региона является приоритетом в социальной политике.
"Большую роль в повышении качества медпомощи в регионе является укрепление материально-технической базы учреждений. Все выделенные средства должны быть эффективно потрачены", - отметил глава региона.
Пресс-служба уточняет, что на следующий год запланирован капремонт Конаковской и Ржевской ЦРБ, взрослой и детской поликлиник в Осташковской ЦРБ. В ближайшие три года в 20 муниципальных образованиях региона установят 31 фельдшерско-акушерский пункт, ещё в 9 районах появятся 14 врачебных амбулаторий.