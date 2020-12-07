https://ria.ru/20201207/mishustin-1587955645.html

Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с COVID-19

Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:23

2020-12-07T14:23

2020-12-07T14:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 2,48 миллиона случаев коронавируса, умерли 43 597 человек, выздоровели более 1,95 миллиона заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Мишустин проводит заседание президиума правительственного Координационного совета по COVID-19 LIVE: Мишустин проводит заседание президиума правительственного Координационного совета по COVID-19 2020-12-07T14:23 true PT15M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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