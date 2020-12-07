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Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с COVID-19
Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:23
2020-12-07T14:23
2020-12-07T14:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит заседание правительственного Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Всего с начала эпидемии в стране выявлено более 2,48 миллиона случаев коронавируса, умерли 43 597 человек, выздоровели более 1,95 миллиона заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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LIVE: Мишустин проводит заседание президиума правительственного Координационного совета по COVID-19
LIVE: Мишустин проводит заседание президиума правительственного Координационного совета по COVID-19
2020-12-07T14:23
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PT15M38S
РИА Новости
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