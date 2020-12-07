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СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра здравоохранения
СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра здравоохранения
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T02:17
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вашингтон
джо байден
калифорния
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Аналогичную новость распространила газета New York Times.Кандидатуру министра должен будет одобрить сенат.Выбор Байдена стал неожиданным для многих. Бесерра считался кандидатом на пост генпрокурора США. При этом в Калифорнии он занимался в том числе координацией борьбы с коронавирусом.На посту главы минздрава Бесерре придется заниматься координацией противостояния пандемии в национальном масштабе. Уже более 280 тысяч американцев скончались от COVID-19 и его последствий.
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вашингтон, джо байден, калифорния, сша, в мире

СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра здравоохранения

02:17 07.12.2020 (обновлено: 02:26 07.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Аналогичную новость распространила газета New York Times.
Кандидатуру министра должен будет одобрить сенат.
Выбор Байдена стал неожиданным для многих. Бесерра считался кандидатом на пост генпрокурора США. При этом в Калифорнии он занимался в том числе координацией борьбы с коронавирусом.
На посту главы минздрава Бесерре придется заниматься координацией противостояния пандемии в национальном масштабе. Уже более 280 тысяч американцев скончались от COVID-19 и его последствий.
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