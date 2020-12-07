https://ria.ru/20201207/ministr-1587943895.html

СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра здравоохранения

СМИ назвало кандидата Байдена на пост министра здравоохранения

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T02:17

2020-12-07T02:17

2020-12-07T02:26

вашингтон

джо байден

калифорния

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585987556_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_46e08f83eeefcdc3158dc071577fcca4.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, выдвинет генпрокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост министра здравоохранения, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Аналогичную новость распространила газета New York Times.Кандидатуру министра должен будет одобрить сенат.Выбор Байдена стал неожиданным для многих. Бесерра считался кандидатом на пост генпрокурора США. При этом в Калифорнии он занимался в том числе координацией борьбы с коронавирусом.На посту главы минздрава Бесерре придется заниматься координацией противостояния пандемии в национальном масштабе. Уже более 280 тысяч американцев скончались от COVID-19 и его последствий.

https://ria.ru/20201205/plevok-1587673082.html

вашингтон

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, джо байден, калифорния, сша, в мире