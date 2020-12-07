На Алтае восстановят оказание плановой медпомощи
14:27 07.12.2020 (обновлено: 14:28 07.12.2020)
БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Минздрав Алтайского края готовит приказы о возобновлении плановой медпомощи в регионе, это стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом, в ковидных госпиталях свободны почти 70% коек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В ковидных госпиталях остаются свободными 69% коечного фонда, поэтому минздрав готовит приказы по возобновлению оказания в медучреждениях плановой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Заболеваемость респираторными заболеваниями постепенно снижается, в Барнауле она на 8% ниже эпидпорога. По Алтайскому краю без учета краевой столицы - на 19%.
"В течение прошлой недели отмечено снижение количества крайне тяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусом. Доля выписавшихся превысила количество госпитализированных", - уточняет пресс-служба.
В Алтайском крае 28 медицинских организаций продолжают оказывать помощь больным с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявили 220 новых случаев, за все время заразился 27691 человек, 24043 выздоровели, 1208 умерли.
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