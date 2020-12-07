https://ria.ru/20201207/medpomosch-1588023567.html

На Алтае восстановят оказание плановой медпомощи

На Алтае восстановят оказание плановой медпомощи

Минздрав Алтайского края готовит приказы о возобновлении плановой медпомощи в регионе, это стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом, в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:27

2020-12-07T14:27

2020-12-07T14:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

алтайский край

барнаул

общество

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БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Минздрав Алтайского края готовит приказы о возобновлении плановой медпомощи в регионе, это стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом, в ковидных госпиталях свободны почти 70% коек, сообщает пресс-служба регионального правительства.Заболеваемость респираторными заболеваниями постепенно снижается, в Барнауле она на 8% ниже эпидпорога. По Алтайскому краю без учета краевой столицы - на 19%.В Алтайском крае 28 медицинских организаций продолжают оказывать помощь больным с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявили 220 новых случаев, за все время заразился 27691 человек, 24043 выздоровели, 1208 умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/grafik-1588020493.html

алтайский край

барнаул

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коронавирус в россии, алтайский край, барнаул, общество