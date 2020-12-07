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На Алтае восстановят оказание плановой медпомощи
На Алтае восстановят оказание плановой медпомощи
Минздрав Алтайского края готовит приказы о возобновлении плановой медпомощи в регионе, это стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом, в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:27
2020-12-07T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алтайский край
барнаул
общество
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БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Минздрав Алтайского края готовит приказы о возобновлении плановой медпомощи в регионе, это стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом, в ковидных госпиталях свободны почти 70% коек, сообщает пресс-служба регионального правительства.Заболеваемость респираторными заболеваниями постепенно снижается, в Барнауле она на 8% ниже эпидпорога. По Алтайскому краю без учета краевой столицы - на 19%.В Алтайском крае 28 медицинских организаций продолжают оказывать помощь больным с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявили 220 новых случаев, за все время заразился 27691 человек, 24043 выздоровели, 1208 умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, алтайский край, барнаул, общество

На Алтае восстановят оказание плановой медпомощи

14:27 07.12.2020 (обновлено: 14:28 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в коридоре больницы
Медицинская сестра в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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БАРНАУЛ, 7 дек - РИА Новости. Минздрав Алтайского края готовит приказы о возобновлении плановой медпомощи в регионе, это стало возможным благодаря снижению заболеваемости коронавирусом, в ковидных госпиталях свободны почти 70% коек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В ковидных госпиталях остаются свободными 69% коечного фонда, поэтому минздрав готовит приказы по возобновлению оказания в медучреждениях плановой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Заболеваемость респираторными заболеваниями постепенно снижается, в Барнауле она на 8% ниже эпидпорога. По Алтайскому краю без учета краевой столицы - на 19%.
"В течение прошлой недели отмечено снижение количества крайне тяжелых и тяжелых пациентов с коронавирусом. Доля выписавшихся превысила количество госпитализированных", - уточняет пресс-служба.
В Алтайском крае 28 медицинских организаций продолжают оказывать помощь больным с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выявили 220 новых случаев, за все время заразился 27691 человек, 24043 выздоровели, 1208 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАлтайский крайБарнаулОбщество
 
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