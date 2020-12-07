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В Люберцах трое мужчин избили предпринимателя и похитили у него машины
В Люберцах трое мужчин избили предпринимателя и похитили у него машины
Неизвестные избили люберецкого предпринимателя и отняли у него три автомобиля и телефон, сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, сообщила начальник... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:47
2020-12-07T12:47
владимир петров
люберцы
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Неизвестные избили люберецкого предпринимателя и отняли у него три автомобиля и телефон, сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова."В ГУ МВД России по Московской области обратился 39-летний предприниматель с заявлением о том, что в его офисе на Котельническом проезде в г.о. Люберцы на него напали трое мужчин. Они подвергли пострадавшего избиению и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили три автомобиля и мобильный телефон. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1 миллиона рублей", - сказала Петрова.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В результате поисков злоумышленников были задержаны трое мужчин, двое из них ранее судимы за тяжкие преступления, отметила Петрова.Подозреваемые заключены под стражу.
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владимир петров, люберцы, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия

В Люберцах трое мужчин избили предпринимателя и похитили у него машины

12:47 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Неизвестные избили люберецкого предпринимателя и отняли у него три автомобиля и телефон, сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"В ГУ МВД России по Московской области обратился 39-летний предприниматель с заявлением о том, что в его офисе на Котельническом проезде в г.о. Люберцы на него напали трое мужчин. Они подвергли пострадавшего избиению и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили три автомобиля и мобильный телефон. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1 миллиона рублей", - сказала Петрова.
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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В результате поисков злоумышленников были задержаны трое мужчин, двое из них ранее судимы за тяжкие преступления, отметила Петрова.
"В ходе следственных действий на территории промзон были обнаружены и изъяты два похищенных транспортных средства, одно из которых находилось в разукомплектованном виде", - добавила Петрова.
Подозреваемые заключены под стражу.
 
Владимир ПетровЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПроисшествия
 
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