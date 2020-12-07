https://ria.ru/20201207/litva-1588055670.html

Президент Литвы утвердил состав нового правительства

Президент Литвы утвердил состав нового правительства

Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав кабмина премьера Ингриды Шимоните, об этом он объявил на пресс-конференции после встречи с главой кабмина. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:30

2020-12-07T16:30

2020-12-07T16:53

ингрида шимоните

арвидас анушаускас

гитанас науседа

мид литвы

литва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588054957_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_e000236fff02dbd78a6cbac16ff7b835.jpg

ВИЛЬНЮС, 7 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав кабмина премьера Ингриды Шимоните, об этом он объявил на пресс-конференции после встречи с главой кабмина."Я утвердил новообразованный кабинет министров Литовской Республики во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните. Этот кабинет начинает свою работу в действительно трудное для Литвы время, и, возможно, первой и главной задачей будет преодоление пандемического кризиса, который мы переживаем в данный момент. Нужно принять очень быстрые решения, которые дадут немедленные результаты ", - сказал Науседа.Как объявил Науседа, Габриэлюс Ландсбергис станет министром иностранных дел. Министерство национальной обороны возглавит Арвидас Анушаускас. Министром энергетики станет Дайнюс Крейвис, министерство финансов возглавит Гинтаре Скайсте. Министерство экономики и инноваций возглавит Аушрине Армонайте, а министерство внутренних дел - Агне Билотайте.Правительство Шимоните получит полномочия, когда парламент утвердит его программу. Представление программы намечено на вторник.

https://ria.ru/20201126/belaes-1586468990.html

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ингрида шимоните, арвидас анушаускас, гитанас науседа, мид литвы, литва, в мире