Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/litva-1588055670.html
Президент Литвы утвердил состав нового правительства
Президент Литвы утвердил состав нового правительства
Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав кабмина премьера Ингриды Шимоните, об этом он объявил на пресс-конференции после встречи с главой кабмина. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:30
2020-12-07T16:53
ингрида шимоните
арвидас анушаускас
гитанас науседа
мид литвы
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588054957_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_e000236fff02dbd78a6cbac16ff7b835.jpg
ВИЛЬНЮС, 7 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав кабмина премьера Ингриды Шимоните, об этом он объявил на пресс-конференции после встречи с главой кабмина."Я утвердил новообразованный кабинет министров Литовской Республики во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните. Этот кабинет начинает свою работу в действительно трудное для Литвы время, и, возможно, первой и главной задачей будет преодоление пандемического кризиса, который мы переживаем в данный момент. Нужно принять очень быстрые решения, которые дадут немедленные результаты ", - сказал Науседа.Как объявил Науседа, Габриэлюс Ландсбергис станет министром иностранных дел. Министерство национальной обороны возглавит Арвидас Анушаускас. Министром энергетики станет Дайнюс Крейвис, министерство финансов возглавит Гинтаре Скайсте. Министерство экономики и инноваций возглавит Аушрине Армонайте, а министерство внутренних дел - Агне Билотайте.Правительство Шимоните получит полномочия, когда парламент утвердит его программу. Представление программы намечено на вторник.
https://ria.ru/20201126/belaes-1586468990.html
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588054957_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_e53c6c28a43c915c04c626d0a36bb045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ингрида шимоните, арвидас анушаускас, гитанас науседа, мид литвы, литва, в мире

Президент Литвы утвердил состав нового правительства

16:30 07.12.2020 (обновлено: 16:53 07.12.2020)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisГабриэлюс Ландсбергис
Габриэлюс Ландсбергис - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 7 дек - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил состав кабмина премьера Ингриды Шимоните, об этом он объявил на пресс-конференции после встречи с главой кабмина.
"Я утвердил новообразованный кабинет министров Литовской Республики во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните. Этот кабинет начинает свою работу в действительно трудное для Литвы время, и, возможно, первой и главной задачей будет преодоление пандемического кризиса, который мы переживаем в данный момент. Нужно принять очень быстрые решения, которые дадут немедленные результаты ", - сказал Науседа.
Как объявил Науседа, Габриэлюс Ландсбергис станет министром иностранных дел. Министерство национальной обороны возглавит Арвидас Анушаускас. Министром энергетики станет Дайнюс Крейвис, министерство финансов возглавит Гинтаре Скайсте. Министерство экономики и инноваций возглавит Аушрине Армонайте, а министерство внутренних дел - Агне Билотайте.
Правительство Шимоните получит полномочия, когда парламент утвердит его программу. Представление программы намечено на вторник.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 16:16
В Литве пообещали сделать все возможное для остановки Белорусской АЭС
 
Ингрида ШимонитеАрвидас АнушаускасГитанас НауседаМИД ЛитвыЛитваВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
Лента новостейМолния