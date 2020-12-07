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Туризм
https://ria.ru/20201207/krym-1588008509.html
В Крыму рассказали, сколько номеров в отелях забронировано на Новый год
В Крыму рассказали, сколько номеров в отелях забронировано на Новый год
Бронирование новогоднего отдыха в Крыму превышает 70 процентов, отдыхающих готовы принимать 300 отелей, санаториев и пансионатов, сообщил министр курортов и... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:35
2020-12-07T15:35
коронавирус в россии
туристы
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
новый год
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
туризм
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Бронирование новогоднего отдыха в Крыму превышает 70 процентов, отдыхающих готовы принимать 300 отелей, санаториев и пансионатов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Министр добавил, что гостиницы, пансионаты и санатории полуострова выполняют требования Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с увеличением заболеваемости COVID-19 ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января. При этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.
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коронавирус в россии, туристы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, туризм

В Крыму рассказали, сколько номеров в отелях забронировано на Новый год

15:35 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНовогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе
Новогодняя иллюминация на одной из улиц в Севастополе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек РИА Новости. Бронирование новогоднего отдыха в Крыму превышает 70 процентов, отдыхающих готовы принимать 300 отелей, санаториев и пансионатов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"В новогодние праздники сохраняется очень высокий уровень бронирования. Порядка 50-60 процентов загрузка в тех средствах размещения, которые работают. Если говорить о новогодних праздниках, то она в среднем где-то 70 процентов, по некоторым средствам размещения эта цифра уже выше", — сказал он.

Министр добавил, что гостиницы, пансионаты и санатории полуострова выполняют требования Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с увеличением заболеваемости COVID-19 ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января. При этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.
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ТуризмКоронавирус в РоссиитуристыВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмНовый годФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика КрымТуризм
 
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