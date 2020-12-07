https://ria.ru/20201207/krym-1588008509.html

В Крыму рассказали, сколько номеров в отелях забронировано на Новый год

В Крыму рассказали, сколько номеров в отелях забронировано на Новый год

Бронирование новогоднего отдыха в Крыму превышает 70 процентов, отдыхающих готовы принимать 300 отелей, санаториев и пансионатов, сообщил министр курортов и... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:35

2020-12-07T15:35

2020-12-07T15:35

коронавирус в россии

туристы

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

новости - туризм

новый год

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика крым

туризм

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости. Бронирование новогоднего отдыха в Крыму превышает 70 процентов, отдыхающих готовы принимать 300 отелей, санаториев и пансионатов, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Министр добавил, что гостиницы, пансионаты и санатории полуострова выполняют требования Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на фоне ситуации с увеличением заболеваемости COVID-19 ввел запрет на проведение новогодних корпоративов и фуршетов в ночное время с 20 декабря до 15 января. При этом прием туристов на полуострове не прекращается. Запрещены новогодние массовые гуляния на площадях, в домах культуры и школах, детские праздники в центрах развлечений.

https://ria.ru/20201207/murom-1587594519.html

республика крым

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коронавирус в россии, туристы, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым, туризм