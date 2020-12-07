https://ria.ru/20201207/koyki-1588023728.html
В России свободны более 22% коек для больных COVID-19
В России свободны более 22% коек для больных COVID-19
В России развернуто 278,5 тысячи коек для больных коронавирусом, резерв составляет 22,8%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:28
2020-12-07T14:28
2020-12-07T21:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В России развернуто 278,5 тысячи коек для больных коронавирусом, резерв составляет 22,8%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."В целом в стране развернуто 278,5 тысячи коек для лечения пациентов с COVID-19, резерв составляет 22,8%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.По его словам, опыт России и других стран также говорит о приоритетности амбулаторного этапа и стационарного для пациентов со средней степенью тяжести и тяжелых пациентов. "Хочу отметить, что реанимационные койки в достаточном количестве. Дефицита мы не испытываем, и в полном объеме помощь для тяжелых пациентов оказывается", - отметил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество