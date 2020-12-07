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Пьяный москвич выкинул двух котов с девятого этажа
Пьяный москвич выкинул двух котов с девятого этажа
Полиция задержала в московском районе Хамовники мужчину, выкинувшего из окна своей квартиры на девятом этаже двух котов, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:24
2020-12-07T17:24
2020-12-07T17:24
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Полиция задержала в московском районе Хамовники мужчину, выкинувшего из окна своей квартиры на девятом этаже двух котов, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.В полицию сообщили о том, что в одном из домов на Хамовническом валу из окна квартиры выкидывают вещи и животных: полицейские, прибыв на место, встретили 39-летнюю москвичку.На месте был задержан 41-летний житель столицы, который заявил, что выкинул животных из окна во время семейного конфликта."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - отмечается в сообщении. Мужчина под подпиской о невыезде.
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РИА Новости
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Полиция задержала в московском
районе Хамовники мужчину, выкинувшего из окна своей квартиры на девятом этаже двух котов, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД
.
В полицию сообщили о том, что в одном из домов на Хамовническом валу из окна квартиры выкидывают вещи и животных: полицейские, прибыв на место, встретили 39-летнюю москвичку.
"Женщина сообщила, что ее муж, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры двух котов. При падении одно из животных погибло на месте, вторая кошка скончалась в ветеринарной клинике", - говорится в сообщении.
На месте был задержан 41-летний житель столицы, который заявил, что выкинул животных из окна во время семейного конфликта.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - отмечается в сообщении. Мужчина под подпиской о невыезде.