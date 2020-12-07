https://ria.ru/20201207/koty-1588069143.html

Пьяный москвич выкинул двух котов с девятого этажа

Пьяный москвич выкинул двух котов с девятого этажа

Полиция задержала в московском районе Хамовники мужчину, выкинувшего из окна своей квартиры на девятом этаже двух котов, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:24

2020-12-07T17:24

2020-12-07T17:24

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Полиция задержала в московском районе Хамовники мужчину, выкинувшего из окна своей квартиры на девятом этаже двух котов, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.В полицию сообщили о том, что в одном из домов на Хамовническом валу из окна квартиры выкидывают вещи и животных: полицейские, прибыв на место, встретили 39-летнюю москвичку.На месте был задержан 41-летний житель столицы, который заявил, что выкинул животных из окна во время семейного конфликта."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными", - отмечается в сообщении. Мужчина под подпиской о невыезде.

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/kot-1586447716.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия