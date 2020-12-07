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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/korporativy-1587948799.html
Врачи посоветовали отказаться от новогодних корпоративов из-за COVID-19
Врачи посоветовали отказаться от новогодних корпоративов из-за COVID-19
От проведения новогодних корпоративов в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше отказаться, вместо это можно устроить интернет-вечеринку с... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T06:33
2020-12-07T06:33
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новый год
москва
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. От проведения новогодних корпоративов в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше отказаться, вместо это можно устроить интернет-вечеринку с коллегами, считают опрошенные РИА Новости врачи.Он отметил, что хорошей альтернативой привычному празднику может стать дистанционная вечеринка, когда сотрудники компании, получив подарки на работе, вернутся домой и по видеосвязи устроят праздник вместе с коллегами.В свою очередь, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков также посоветовал отказаться от проведения корпоративов в больших компаниях. Однако, по его словам, если в компании всех сотрудников тестируют на коронавирус раз в неделю, в ней выявляют контактных лиц, то по факту на праздник соберутся те же самые люди, что каждый день встречаются в офисе. Но даже в этом случае нельзя собираться большими компаниями, подчеркнул Тимаков.Кроме того, если праздник все же устроили, то следует выбрать для вечеринки большое хорошо проветриваемое помещение, в котором люди могли бы свободно перемещаться, отметил инфекционист.Возможно, стоит рассмотреть вариант праздника на улице, так как там концентрация вирусных частиц в воздухе будет существенно ниже, чем в помещении, но нужно помнить, что и на улице надо соблюдать социальную дистанцию, добавил Болибок.Он уточнил, что, даже отмечая праздник на открытом пространстве, людям все равно нужно будет помещение, где можно переодеться, погреться или помыть руки, а там риск заражения коронавирусом выше.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201202/korporativ-1587269254.html
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новый год, москва, общество

Врачи посоветовали отказаться от новогодних корпоративов из-за COVID-19

06:33 07.12.2020
 
© Fotolia / photocreoНовогодняя вечеринка
Новогодняя вечеринка - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Fotolia / photocreo
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. От проведения новогодних корпоративов в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше отказаться, вместо это можно устроить интернет-вечеринку с коллегами, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше отказаться от проведения новогодних корпоративов. В каких-то регионах есть даже законодательное регулирование, предусматривающее запрет на проведение таких мероприятий", - сказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он отметил, что хорошей альтернативой привычному празднику может стать дистанционная вечеринка, когда сотрудники компании, получив подарки на работе, вернутся домой и по видеосвязи устроят праздник вместе с коллегами.
В свою очередь, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков также посоветовал отказаться от проведения корпоративов в больших компаниях. Однако, по его словам, если в компании всех сотрудников тестируют на коронавирус раз в неделю, в ней выявляют контактных лиц, то по факту на праздник соберутся те же самые люди, что каждый день встречаются в офисе. Но даже в этом случае нельзя собираться большими компаниями, подчеркнул Тимаков.
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Кроме того, если праздник все же устроили, то следует выбрать для вечеринки большое хорошо проветриваемое помещение, в котором люди могли бы свободно перемещаться, отметил инфекционист.
Возможно, стоит рассмотреть вариант праздника на улице, так как там концентрация вирусных частиц в воздухе будет существенно ниже, чем в помещении, но нужно помнить, что и на улице надо соблюдать социальную дистанцию, добавил Болибок.
Он уточнил, что, даже отмечая праздник на открытом пространстве, людям все равно нужно будет помещение, где можно переодеться, погреться или помыть руки, а там риск заражения коронавирусом выше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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