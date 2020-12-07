https://ria.ru/20201207/korporativy-1587948799.html

Врачи посоветовали отказаться от новогодних корпоративов из-за COVID-19

Врачи посоветовали отказаться от новогодних корпоративов из-за COVID-19

От проведения новогодних корпоративов в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше отказаться, вместо это можно устроить интернет-вечеринку с... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:33

2020-12-07T06:33

2020-12-07T06:33

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. От проведения новогодних корпоративов в этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше отказаться, вместо это можно устроить интернет-вечеринку с коллегами, считают опрошенные РИА Новости врачи.Он отметил, что хорошей альтернативой привычному празднику может стать дистанционная вечеринка, когда сотрудники компании, получив подарки на работе, вернутся домой и по видеосвязи устроят праздник вместе с коллегами.В свою очередь, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков также посоветовал отказаться от проведения корпоративов в больших компаниях. Однако, по его словам, если в компании всех сотрудников тестируют на коронавирус раз в неделю, в ней выявляют контактных лиц, то по факту на праздник соберутся те же самые люди, что каждый день встречаются в офисе. Но даже в этом случае нельзя собираться большими компаниями, подчеркнул Тимаков.Кроме того, если праздник все же устроили, то следует выбрать для вечеринки большое хорошо проветриваемое помещение, в котором люди могли бы свободно перемещаться, отметил инфекционист.Возможно, стоит рассмотреть вариант праздника на улице, так как там концентрация вирусных частиц в воздухе будет существенно ниже, чем в помещении, но нужно помнить, что и на улице надо соблюдать социальную дистанцию, добавил Болибок.Он уточнил, что, даже отмечая праздник на открытом пространстве, людям все равно нужно будет помещение, где можно переодеться, погреться или помыть руки, а там риск заражения коронавирусом выше.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/korporativ-1587269254.html

https://ria.ru/20201120/vecherinki-1585448815.html

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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новый год, москва, общество