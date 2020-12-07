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https://ria.ru/20201207/korporativ-1588115732.html
В Самарской области запретят новогодние корпоративы
В Самарской области запретят новогодние корпоративы
Власти Самарской области запретят проведение новогодних корпоративов, соответствующее решение принял в понедельник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:14
2020-12-07T22:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
самара
самарская область
общество
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САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Власти Самарской области запретят проведение новогодних корпоративов, соответствующее решение принял в понедельник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона."Решением регионального штаба планируется запретить все корпоративы: как на территории предприятий и учреждений, так и на площадках общественного питания", - говорится в сообщении.Ранее власти Самары отказались от проведения крупных массовых мероприятий во время новогодних праздников из-за ситуации с коронавирусом.В Самарской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных женщин.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 24 213 случаев заражения коронавирусом, 21 936 человек выздоровели, 455 скончались. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, самара, самарская область, общество

В Самарской области запретят новогодние корпоративы

22:14 07.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Власти Самарской области запретят проведение новогодних корпоративов, соответствующее решение принял в понедельник оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Решением регионального штаба планируется запретить все корпоративы: как на территории предприятий и учреждений, так и на площадках общественного питания", - говорится в сообщении.
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Вчера, 16:25Распространение нового коронавируса
В Самарской области ужесточили ограничения из-за коронавируса
Ранее власти Самары отказались от проведения крупных массовых мероприятий во время новогодних праздников из-за ситуации с коронавирусом.
В Самарской области из-за коронавируса действует режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также масочный режим. Рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Также работодателей региона обязали перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет. Кроме того, рекомендовано перевести на удаленную работу беременных женщин.
С начала пандемии в Самарской области подтверждены 24 213 случаев заражения коронавирусом, 21 936 человек выздоровели, 455 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СамараСамарская областьОбщество
 
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