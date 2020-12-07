https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588120712.html

В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки скончался 71 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T23:03

2020-12-07T23:03

2020-12-07T23:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Москве за сутки скончался 71 пациент с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в городе достигло 9496.Днем ранее сообщали о 76 умерших.Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в городе сложной, но подчеркнул, что столичное здравоохранение работает стабильно. По его словам, наблюдается "рост по всем основным параметрам продолжающейся эпидемии COVID".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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