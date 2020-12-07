https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588034153.html

В Литве продлили карантин из-за коронавируса до конца года

В Литве продлили карантин из-за коронавируса до конца года

Правительство Литвы в понедельник решило продлить введенный из-за коронавируса карантин до Нового года и ужесточить его требования, теперь жителям рекомендуется РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:10

2020-12-07T15:10

2020-12-07T15:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

литва

в мире

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ВИЛЬНЮС, 7 дек - РИА Новости. Правительство Литвы в понедельник решило продлить введенный из-за коронавируса карантин до Нового года и ужесточить его требования, теперь жителям рекомендуется покидать дома только по необходимости, заявил врио премьера Саулюс Сквернялис на пресс-конференции после заседания кабмина."Главное, что карантин продлится до конца этого года. Принятые сегодня решения вступят в силу со среды ", - говорится в сообщении.Изменения направлены на ограничение скопления людей, объяснил Сквернялис. "Обязательное указание - при возможности работать удаленно, рекомендуется не покидать место жительства, если в этом нет особой необходимости", - подчеркнул он.Все учащиеся продолжат обучение дистанционно, для начальных классов каникулы начинаются в понедельник. В детские сады рекомендуется приводить детей только в том случае, если нет другой альтернативы, добавил врио премьера.Правительство решило, что тесные контакты между более чем двумя семьями со среды будут запрещены, за исключением экстренных случаев, когда требуется помощь для ухода за больными или когда они не могут позаботиться о себе. Для одиноких жителей страны также сделали исключение. "Если мы вообще запретим им встречаться и общаться... возникнут другие проблемы", - пояснил Сквернялис.В Литве на этой неделе регистрируют рекордное количество случаев COVID-19, продолжает расти число летальных исходов.Второй карантин в Литве, объявленный 7 ноября, продлен до 17 декабря. Из-за эпидемиологической ситуации в стране правительство ужесточило карантин со 2 декабря.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, литва, в мире