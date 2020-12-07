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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588004849.html
В Подмосковье связали рост случаев COVID-19 с увеличением тестирования
В Подмосковье связали рост случаев COVID-19 с увеличением тестирования
Прирост новых случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье связан, в том числе, с увеличением мощности тестирования на инфекцию, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:07
2020-12-07T13:07
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Прирост новых случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье связан, в том числе, с увеличением мощности тестирования на инфекцию, сообщила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."В Московской области с 25 ноября выявляется более тысячи случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (в сутки). Это связано, в том числе, с тем, что мы продолжаем наращивать объемы тестирования на COVID-19", - сказала Стригункова.Министр пояснила, что ежедневно в государственных и частных лабораториях Подмосковья выполняется около 40 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию."Мы призываем жителей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Также в текущем эпидсезоне нередко происходит сочетание сезонных заболеваний и новой коронавирусной инфекции", - добавила Стригункова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье связали рост случаев COVID-19 с увеличением тестирования

13:07 07.12.2020
 
© Илья ПиталевСотрудники лаборатории "Инвитро" проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории Инвитро проводят тесты на коронавирус - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Прирост новых случаев заболевания коронавирусом в Подмосковье связан, в том числе, с увеличением мощности тестирования на инфекцию, сообщила в интервью РИА Новости министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"В Московской области с 25 ноября выявляется более тысячи случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (в сутки). Это связано, в том числе, с тем, что мы продолжаем наращивать объемы тестирования на COVID-19", - сказала Стригункова.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское. - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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Министр пояснила, что ежедневно в государственных и частных лабораториях Подмосковья выполняется около 40 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.
"Мы призываем жителей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Также в текущем эпидсезоне нередко происходит сочетание сезонных заболеваний и новой коронавирусной инфекции", - добавила Стригункова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
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