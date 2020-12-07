https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587978978.html

Московские власти рассказали об индивидуальном подходе к лечению COVID-19

Московские власти рассказали об индивидуальном подходе к лечению COVID-19

Вся работа по лечению пациентов от коронавируса в Москве строится индивидуально, заявила в понедельник заместитель мэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:13

2020-12-07T11:13

2020-12-07T11:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вся работа по лечению пациентов от коронавируса в Москве строится индивидуально, заявила в понедельник заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество