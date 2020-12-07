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Московские власти рассказали об индивидуальном подходе к лечению COVID-19
Московские власти рассказали об индивидуальном подходе к лечению COVID-19
Вся работа по лечению пациентов от коронавируса в Москве строится индивидуально, заявила в понедельник заместитель мэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:13
2020-12-07T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вся работа по лечению пациентов от коронавируса в Москве строится индивидуально, заявила в понедельник заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Московские власти рассказали об индивидуальном подходе к лечению COVID-19

11:13 07.12.2020 (обновлено: 11:25 07.12.2020)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вся работа по лечению пациентов от коронавируса в Москве строится индивидуально, заявила в понедельник заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Вся работа, начиная с подозрения на коронавирус, – установление диагноза, обеспечение лечения больного как на амбулаторном, так и на стационарном уровне – организуется индивидуально по каждому отдельному пациенту", - сказала заммэра на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020" в онлайн-формате.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
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