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Московские власти рассказали об индивидуальном подходе к лечению COVID-19
Московские власти рассказали об индивидуальном подходе к лечению COVID-19
Вся работа по лечению пациентов от коронавируса в Москве строится индивидуально, заявила в понедельник заместитель мэра по вопросам социального развития... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:13
2020-12-07T11:13
2020-12-07T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вся работа по лечению пациентов от коронавируса в Москве строится индивидуально, заявила в понедельник заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество