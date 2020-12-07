https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587975860.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлен в Чукотском АО - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:54

2020-12-07T10:54

2020-12-07T10:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

коронавирусы

здоровье - общество

новосибирская область

оренбургская область

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлен в Чукотском АО - 0,5%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,5%, 2. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан - 0,6%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,7% зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, Марий Эл, Новосибирской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ханты-мансийский автономный округ

новосибирская область

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, новосибирская область, оренбургская область