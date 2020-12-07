https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587972694.html

На Чукотке пенсионерам компенсируют затраты на лечение от COVID-19

На Чукотке пенсионерам компенсируют затраты на лечение от COVID-19

Пенсионеры на Чукотке, которые ранее лечились от коронавируса дома, могут получить компенсацию за купленные лекарства в размере 5 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:40

2020-12-07T10:40

2020-12-07T10:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотка

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Пенсионеры на Чукотке, которые ранее лечились от коронавируса дома, могут получить компенсацию за купленные лекарства в размере 5 тысяч рублей, сообщает правительство региона.Сейчас больные COVID-19, проходящие лечение на дому, могут получить лекарства бесплатно. Покупку медикаментов компенсируют пенсионерам Чукотки, перенесшим болезнь ранее. Деньги на выплаты идут из средств окружного бюджета, выделенных из резервного фонда правительства Чукотского АО по поручению губернатора."Единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат неработающие пенсионеры старше 50 лет, получавшие лечение от новой коронавирусной инфекции на дому в период с 1 апреля по 15 ноября 2020 года. Для этого гражданину необходимо быть зарегистрированным на территории Чукотского АО по месту жительства или пребывания на срок не менее 6 месяцев", - говорится в сообщении.Для получения выплаты нужно подать заявление в структурное подразделение ГБУ "Чукотский окружной центр социального обслуживания населения". Средства должны быть перечислены в течение 15 рабочих дней.По данным оперативного штаба на 7 декабря 2020 года, в Чукотском автономном округе зарегистрировано 418 случаев заболевания COVID-19, 354 человека выздоровели, 4 умерли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201205/lekarstva-1587815776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, здоровье - общество