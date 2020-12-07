https://ria.ru/20201207/konkurs-1587986941.html

В Липецкой области выбрали лучших кондитеров

В Липецкой области выбрали лучших кондитеров

Лучшие кондитеры Липецкой области представят регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:49

2020-12-07T11:49

2020-12-07T11:49

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Лучшие кондитеры Липецкой области представят регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Конкурс на звание "Лучший по профессии" среди поваров-кондитеров прошел в Липецкой области, где приняли работники общепита, имеющие профессиональное образование или прошедшие профессиональное обучение. Он состоял из двух частей, теоретическая - тестирование на знание теоретических основ поварского искусства, и практическая - десерт на произвольную тему.Артамонов отметил, что на суд жюри были представлены торт "Три шоколада", клубничный, малиновый трюфель и другие. Были и необычные сочетания ингредиентов, например десерт с огурцом. Оценивалось оформление, вкусовые качества, оригинальность и сложность приготовления блюд."Развитие профессионального мастерства и повышение престижа профессии повар-кондитер, а также формирование современной культуры производства кондитерских изделий способствуют наполнению липецких магазинов, кафе и ресторанов качественной продукцией, которую по достоинству оценят жители нашего региона", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201203/lipetsk-1587534580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов