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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201207/konkurs-1587986941.html
В Липецкой области выбрали лучших кондитеров
В Липецкой области выбрали лучших кондитеров
Лучшие кондитеры Липецкой области представят регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:49
2020-12-07T11:49
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Лучшие кондитеры Липецкой области представят регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Конкурс на звание "Лучший по профессии" среди поваров-кондитеров прошел в Липецкой области, где приняли работники общепита, имеющие профессиональное образование или прошедшие профессиональное обучение. Он состоял из двух частей, теоретическая - тестирование на знание теоретических основ поварского искусства, и практическая - десерт на произвольную тему.Артамонов отметил, что на суд жюри были представлены торт "Три шоколада", клубничный, малиновый трюфель и другие. Были и необычные сочетания ингредиентов, например десерт с огурцом. Оценивалось оформление, вкусовые качества, оригинальность и сложность приготовления блюд."Развитие профессионального мастерства и повышение престижа профессии повар-кондитер, а также формирование современной культуры производства кондитерских изделий способствуют наполнению липецких магазинов, кафе и ресторанов качественной продукцией, которую по достоинству оценят жители нашего региона", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов

В Липецкой области выбрали лучших кондитеров

11:49 07.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМост через реку Воронеж в Липецке
Мост через реку Воронеж в Липецке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Лучшие кондитеры Липецкой области представят регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Конкурс на звание "Лучший по профессии" среди поваров-кондитеров прошел в Липецкой области, где приняли работники общепита, имеющие профессиональное образование или прошедшие профессиональное обучение. Он состоял из двух частей, теоретическая - тестирование на знание теоретических основ поварского искусства, и практическая - десерт на произвольную тему.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 16:28Липецкая область
ОЭЗ "Липецк" - в числе лидеров Национального рейтинга
Артамонов отметил, что на суд жюри были представлены торт "Три шоколада", клубничный, малиновый трюфель и другие. Были и необычные сочетания ингредиентов, например десерт с огурцом. Оценивалось оформление, вкусовые качества, оригинальность и сложность приготовления блюд.
"Развитие профессионального мастерства и повышение престижа профессии повар-кондитер, а также формирование современной культуры производства кондитерских изделий способствуют наполнению липецких магазинов, кафе и ресторанов качественной продукцией, которую по достоинству оценят жители нашего региона", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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