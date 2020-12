https://ria.ru/20201207/klip-1588075855.html

Назван самый популярный клип года

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым популярным в рейтинге "Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube (2020)", сообщили в... РИА Новости, 07.12.2020

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым популярным в рейтинге "Топ-10 музыкальных видео среди российских пользователей YouTube (2020)", сообщили в официальном блоге "Google Россия". В топ-10 рейтинга сразу три клипа Little Big занимают первое, второе и девятое места. К тому же видео Little Big уже второй год подряд признаются самыми популярными музыкальными видео на YouTube.Клип "Uno" на официальном канале Евровидения на данный момент насчитывает 169 миллионов просмотров и является самым популярным на этом канале. Изначально группа была выбрана представлять Россию с этой песней на конкурсе Евровидение в 2020 году. Оно должно было состояться 12-16 мая в Роттердаме. Однако конкурс перенесли из-за эпидемии коронавируса.

