https://ria.ru/20201207/khimoruzhie-1588119320.html

Путин изменил перечень веществ для создания химоружия

Путин изменил перечень веществ для создания химоружия

Президент России Владимир Путин своим указом обозначил вещества, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:44

2020-12-07T22:44

2020-12-07T22:44

владимир путин

оон

безопасность

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом обозначил вещества, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль.Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Этим указом внесены изменения в утвержденный в 2001 году список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и которые подпадают под экспортный контроль.В приложении к указу содержится перечень ряда химических веществ, в том числе фосфороорганических.В указе отмечается, что он подписан в целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств РФ, вытекающих из Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года и резолюции Совета Безопасности ООН №1540 от 28 апреля 2004 года.Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20201013/lavrov-1579610702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, оон, безопасность