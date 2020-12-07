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В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья Хаменеи
В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья Хаменеи
В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья верховного лидера Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:11
2020-12-07T14:11
2020-12-07T14:11
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ТЕГЕРАН/МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Ранее в социальных сетях появилась информация об ухудшении здоровья Хаменеи и о якобы передаче в связи с этим власти, тему подхватили некоторые СМИ. Верховному лидеру Ирана на данный момент 81 год.В понедельник эту тему опровергло агентство Fars, сообщив со ссылкой на официальное лицо, что Хаменеи находится в здравии и работает в соответствии с планами.Кроме того, телерадиокомпания IRIB сообщила о распространении в социальных сетях снимков с заседания Совета экспертов – органа, обладающего правом назначения духовного лидера Исламской Республики. Телерадиокомпания назвала кадры фейковыми, как и новость об этом.
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али хаменеи, иран, в мире