Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/khamenei-1588019191.html
В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья Хаменеи
В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья Хаменеи
В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья верховного лидера Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:11
2020-12-07T14:11
али хаменеи
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1920x0_80_0_0_cdbea2273bc8b01b2ceae77db44dcf6e.jpg
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Ранее в социальных сетях появилась информация об ухудшении здоровья Хаменеи и о якобы передаче в связи с этим власти, тему подхватили некоторые СМИ. Верховному лидеру Ирана на данный момент 81 год.В понедельник эту тему опровергло агентство Fars, сообщив со ссылкой на официальное лицо, что Хаменеи находится в здравии и работает в соответствии с планами.Кроме того, телерадиокомпания IRIB сообщила о распространении в социальных сетях снимков с заседания Совета экспертов – органа, обладающего правом назначения духовного лидера Исламской Республики. Телерадиокомпания назвала кадры фейковыми, как и новость об этом.
https://ria.ru/20201201/gibel-1587098115.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:2001_1920x0_80_0_0_e43cc21e09723a1232058cd1cd5fb271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
али хаменеи, иран, в мире

В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья Хаменеи

14:11 07.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН/МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Ранее в социальных сетях появилась информация об ухудшении здоровья Хаменеи и о якобы передаче в связи с этим власти, тему подхватили некоторые СМИ. Верховному лидеру Ирана на данный момент 81 год.
В понедельник эту тему опровергло агентство Fars, сообщив со ссылкой на официальное лицо, что Хаменеи находится в здравии и работает в соответствии с планами.
Кроме того, телерадиокомпания IRIB сообщила о распространении в социальных сетях снимков с заседания Совета экспертов – органа, обладающего правом назначения духовного лидера Исламской Республики. Телерадиокомпания назвала кадры фейковыми, как и новость об этом.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 10:15
МИД Ирана назвал информацию о гибели командира КСИР в Ираке вбросом
 
Али ХаменеиИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
09:00Счастье от ума
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
Лента новостейМолния