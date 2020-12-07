https://ria.ru/20201207/khamenei-1588019191.html

В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья Хаменеи

В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья Хаменеи

В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья верховного лидера Ирана Али Хаменеи. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:11

2020-12-07T14:11

2020-12-07T14:11

али хаменеи

иран

в мире

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ТЕГЕРАН/МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Иране опровергли слухи об ухудшении здоровья верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Ранее в социальных сетях появилась информация об ухудшении здоровья Хаменеи и о якобы передаче в связи с этим власти, тему подхватили некоторые СМИ. Верховному лидеру Ирана на данный момент 81 год.В понедельник эту тему опровергло агентство Fars, сообщив со ссылкой на официальное лицо, что Хаменеи находится в здравии и работает в соответствии с планами.Кроме того, телерадиокомпания IRIB сообщила о распространении в социальных сетях снимков с заседания Совета экспертов – органа, обладающего правом назначения духовного лидера Исламской Республики. Телерадиокомпания назвала кадры фейковыми, как и новость об этом.

https://ria.ru/20201201/gibel-1587098115.html

иран

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2020

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али хаменеи, иран, в мире