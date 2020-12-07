https://ria.ru/20201207/izolyatsiya-1588018691.html

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции из-за COVID-19 для групп риска продлен до 21 декабря в Свердловской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:10

2020-12-07T14:10

2020-12-07T14:10

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

свердловская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Режим самоизоляции из-за COVID-19 для групп риска продлен до 21 декабря в Свердловской области, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике коронавируса."На Среднем Урале продлен режим самоизоляции для групп риска. Изменения утверждены указом губернатора №665-УГ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov66.ru и вступит в силу с 8 декабря. Документом, в частности, режим самоизоляции для свердловчан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания, пролонгирован по 21 декабря", - говорится в сообщении.По данным штаба, за последние сутки в регионе выявлено 387 новых случаев COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 49 009. Зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 1 118.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588011397.html

свердловская область

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коронавирус в россии, свердловская область, общество