https://ria.ru/20201207/izbienie-1588061391.html

СК предъявил обвинение избившим женщину в Новосибирске

СК предъявил обвинение избившим женщину в Новосибирске

Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком избиении женщины-таксиста и угоне ее машины четверым молодым людям, трое из которых... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:54

2020-12-07T16:54

2020-12-07T16:54

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком избиении женщины-таксиста и угоне ее машины четверым молодым людям, трое из которых несовершеннолетние, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее в СУСК информировали, что ночью 4 декабря пьяные 23-летний молодой человек и три подростка - два 15-летних и один 16-летний - около продуктового магазина в Первомайском районе решили угнать припаркованный автомобиль Honda Fit. По данным следствия, они нанесли хозяйке машины не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу, рукам и ногам. Всех задержали после погони. Возбуждено уголовное дело, все четверо его фигурантов арестованы."Предъявлено обвинение четверым жителям Первомайского района, трое из которых несовершеннолетние, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья)", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела продолжается. В следственном управлении отметили, что один из 15-летних обвиняемых 27 ноября этого года был приговорен судом к условному сроку лишения свободы за кражу денег с банковского счета.Ранее в полиции рассказали, что сотрудники ДПС некоторое время преследовали машину, требовали остановиться, однако задержать нетрезвую компанию удалось только после того, как водитель, не справившись с управлением, съехал на обочину. Потерпевшей оказали медицинскую помощь.

https://ria.ru/20201201/magazin-1587087322.html

https://ria.ru/20201207/lyubertsy-1588000256.html

новосибирск

новосибирская область

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия