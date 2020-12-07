Онлайн-конференция об итогах "Битвы истфаков-2020"
21 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будут объявлены результаты "Битвы истфаков-2020".
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Участники:
- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;
- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА.
Главная цель "Битвы истфаков " — научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Подобный конкурс – лучший способ в борьбе с фальсификациями истории, который также служит для увеличения интереса молодежи к героическим событиям в родной стране, что особенно важно в год 75-летия Великой Победы.
Работы принимаются в трёх форматах: лонгрид, видео и мультимедиа. Лучшие проекты получат комментарии и рекомендации от профессиональных историков и представителей медиасферы, а также подарки от партнеров. Всего за победу соревнуются 75 работ из 27 городов. Организаторы отмечают возросший уровень качества и разнообразие жанров присланных проектов по сравнению с прошлым годом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;
- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА.
Главная цель "Битвы истфаков " — научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Подобный конкурс – лучший способ в борьбе с фальсификациями истории, который также служит для увеличения интереса молодежи к героическим событиям в родной стране, что особенно важно в год 75-летия Великой Победы.
Работы принимаются в трёх форматах: лонгрид, видео и мультимедиа. Лучшие проекты получат комментарии и рекомендации от профессиональных историков и представителей медиасферы, а также подарки от партнеров. Всего за победу соревнуются 75 работ из 27 городов. Организаторы отмечают возросший уровень качества и разнообразие жанров присланных проектов по сравнению с прошлым годом.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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