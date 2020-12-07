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Онлайн-конференция об итогах "Битвы истфаков-2020"
Онлайн-конференция об итогах "Битвы истфаков-2020"
21 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будут объявлены результаты "Битвы истфаков-2020".
2020-12-07T16:21
2020-12-07T16:21
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА.Главная цель "Битвы истфаков " — научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Подобный конкурс – лучший способ в борьбе с фальсификациями истории, который также служит для увеличения интереса молодежи к героическим событиям в родной стране, что особенно важно в год 75-летия Великой Победы. Работы принимаются в трёх форматах: лонгрид, видео и мультимедиа. Лучшие проекты получат комментарии и рекомендации от профессиональных историков и представителей медиасферы, а также подарки от партнеров. Всего за победу соревнуются 75 работ из 27 городов. Организаторы отмечают возросший уровень качества и разнообразие жанров присланных проектов по сравнению с прошлым годом.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об итогах "Битвы истфаков-2020"

16:21 07.12.2020
 
Читать ria.ru в
21 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будут объявлены результаты "Битвы истфаков-2020".
Задать вопрос

Участники:
- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;
- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;
- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА.

Главная цель "Битвы истфаков " — научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Подобный конкурс – лучший способ в борьбе с фальсификациями истории, который также служит для увеличения интереса молодежи к героическим событиям в родной стране, что особенно важно в год 75-летия Великой Победы.
Работы принимаются в трёх форматах: лонгрид, видео и мультимедиа. Лучшие проекты получат комментарии и рекомендации от профессиональных историков и представителей медиасферы, а также подарки от партнеров. Всего за победу соревнуются 75 работ из 27 городов. Организаторы отмечают возросший уровень качества и разнообразие жанров присланных проектов по сравнению с прошлым годом.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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