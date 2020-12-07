https://ria.ru/20201207/istfaki-1588053526.html

Онлайн-конференция об итогах "Битвы истфаков-2020"

Онлайн-конференция об итогах "Битвы истфаков-2020"

21 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, в ходе которой будут объявлены результаты "Битвы истфаков-2020".

2020-12-07T16:21

2020-12-07T16:21

2020-12-07T16:21

анонсы

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https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1588053526.jpg?1607347277

Задать вопросУчастники:- директор Института всеобщей истории РАН Михаил ЛИПКИН;- главный редактор журнала Proshloe Михаил РОДИН;- директор Фонда развития науки и культуры "Таволга" Марина БОНДАРЕВА.Главная цель "Битвы истфаков " — научить молодых историков интересно рассказывать о своих исследованиях широкой аудитории. Подобный конкурс – лучший способ в борьбе с фальсификациями истории, который также служит для увеличения интереса молодежи к героическим событиям в родной стране, что особенно важно в год 75-летия Великой Победы. Работы принимаются в трёх форматах: лонгрид, видео и мультимедиа. Лучшие проекты получат комментарии и рекомендации от профессиональных историков и представителей медиасферы, а также подарки от партнеров. Всего за победу соревнуются 75 работ из 27 городов. Организаторы отмечают возросший уровень качества и разнообразие жанров присланных проектов по сравнению с прошлым годом.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы