https://ria.ru/20201207/gripp-1588024655.html

Попова назвала количество россиян, привившихся от гриппа

Попова назвала количество россиян, привившихся от гриппа

Порядка 50% россиян - 72,5 миллиона человек - привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:30

2020-12-07T14:30

2020-12-07T14:45

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка 50% россиян - 72,5 миллиона человек - привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы продолжаем работу по противодействию распространению других респираторных инфекций, и за прошедшую неделю мы видим снижение количества субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ, их количество снизилось с 47 до 42", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."На сегодняшний день привито уже 50% совокупного населения Российской Федерации - это 72,5 миллиона человек", - отметила она.

https://ria.ru/20201127/privivka-1586583144.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество, общество