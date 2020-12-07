https://ria.ru/20201207/gripp-1588024655.html
Попова назвала количество россиян, привившихся от гриппа
Попова назвала количество россиян, привившихся от гриппа
Порядка 50% россиян - 72,5 миллиона человек - привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:30
2020-12-07T14:30
2020-12-07T14:45
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка 50% россиян - 72,5 миллиона человек - привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы продолжаем работу по противодействию распространению других респираторных инфекций, и за прошедшую неделю мы видим снижение количества субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ, их количество снизилось с 47 до 42", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."На сегодняшний день привито уже 50% совокупного населения Российской Федерации - это 72,5 миллиона человек", - отметила она.
https://ria.ru/20201127/privivka-1586583144.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество, общество