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Попова назвала количество россиян, привившихся от гриппа
Попова назвала количество россиян, привившихся от гриппа
Порядка 50% россиян - 72,5 миллиона человек - привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:30
2020-12-07T14:45
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка 50% россиян - 72,5 миллиона человек - привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы продолжаем работу по противодействию распространению других респираторных инфекций, и за прошедшую неделю мы видим снижение количества субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ, их количество снизилось с 47 до 42", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."На сегодняшний день привито уже 50% совокупного населения Российской Федерации - это 72,5 миллиона человек", - отметила она.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество, общество

Попова назвала количество россиян, привившихся от гриппа

14:30 07.12.2020 (обновлено: 14:45 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка 50% россиян - 72,5 миллиона человек - привиты от гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы продолжаем работу по противодействию распространению других респираторных инфекций, и за прошедшую неделю мы видим снижение количества субъектов с превышением недельных порогов по заболеваемости ОРВИ, их количество снизилось с 47 до 42", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"На сегодняшний день привито уже 50% совокупного населения Российской Федерации - это 72,5 миллиона человек", - отметила она.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 11:59Распространение нового коронавируса
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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