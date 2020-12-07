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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201207/goszhilinspektsiya-1588092913.html
Около 7,3 тысячи заявок за неделю обработала госжилинспекция Подмосковья
Около 7,3 тысячи заявок за неделю обработала госжилинспекция Подмосковья
Порядка 7,3 тысячи заявок, поступивших в единую диспетчерскую службу (ЕДС МО), обработали работники госжилинспекции Подмосковья. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:34
2020-12-07T19:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Порядка 7,3 тысячи заявок, поступивших в единую диспетчерскую службу (ЕДС МО), обработали работники госжилинспекции Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".Руководитель областной инспекции Ольга Федина подчеркнула, что в целом количество жалоб уменьшилось на 16%. Отмечается, что число заявок сократилось в 36 городских округах региона. Самые высокие темпы снижения замечены во Власихе, Луховицах, Пущине, Фрязине и Дзержинском. Специалисты подчеркнули, что Лотошино уже две недели подряд является единственным округом, из которого не поступило ни одной жалобы.Самой популярной стала заявка на уборку подъездов – таких жалоб насчитывается более 930. Более 570 жалоб касаются неисправности дверей в общественных местах. Еще в ведомстве получили 560 заявок о нарушениях внутренней отделки подъездов.Также нередко диспетчеры получают обращения о проблемах с освещением и отоплением.
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московская область (подмосковье)

Около 7,3 тысячи заявок за неделю обработала госжилинспекция Подмосковья

19:34 07.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковВ зале оперативно-диспетчерского центра
В зале оперативно-диспетчерского центра - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Порядка 7,3 тысячи заявок, поступивших в единую диспетчерскую службу (ЕДС МО), обработали работники госжилинспекции Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".
Руководитель областной инспекции Ольга Федина подчеркнула, что в целом количество жалоб уменьшилось на 16%. Отмечается, что число заявок сократилось в 36 городских округах региона. Самые высокие темпы снижения замечены во Власихе, Луховицах, Пущине, Фрязине и Дзержинском. Специалисты подчеркнули, что Лотошино уже две недели подряд является единственным округом, из которого не поступило ни одной жалобы.
Самой популярной стала заявка на уборку подъездов – таких жалоб насчитывается более 930. Более 570 жалоб касаются неисправности дверей в общественных местах. Еще в ведомстве получили 560 заявок о нарушениях внутренней отделки подъездов.
Также нередко диспетчеры получают обращения о проблемах с освещением и отоплением.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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