https://ria.ru/20201207/goszhilinspektsiya-1588092913.html

Около 7,3 тысячи заявок за неделю обработала госжилинспекция Подмосковья

Около 7,3 тысячи заявок за неделю обработала госжилинспекция Подмосковья

Порядка 7,3 тысячи заявок, поступивших в единую диспетчерскую службу (ЕДС МО), обработали работники госжилинспекции Подмосковья. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:34

2020-12-07T19:34

2020-12-07T19:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Порядка 7,3 тысячи заявок, поступивших в единую диспетчерскую службу (ЕДС МО), обработали работники госжилинспекции Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".Руководитель областной инспекции Ольга Федина подчеркнула, что в целом количество жалоб уменьшилось на 16%. Отмечается, что число заявок сократилось в 36 городских округах региона. Самые высокие темпы снижения замечены во Власихе, Луховицах, Пущине, Фрязине и Дзержинском. Специалисты подчеркнули, что Лотошино уже две недели подряд является единственным округом, из которого не поступило ни одной жалобы.Самой популярной стала заявка на уборку подъездов – таких жалоб насчитывается более 930. Более 570 жалоб касаются неисправности дверей в общественных местах. Еще в ведомстве получили 560 заявок о нарушениях внутренней отделки подъездов.Также нередко диспетчеры получают обращения о проблемах с освещением и отоплением.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)