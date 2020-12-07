https://ria.ru/20201207/gosizmena-1588026700.html

Защита обвиняемого в госизмене ученого обжаловала его арест

Защита обвиняемого в госизмене ученого обжаловала его арест

Защита ученого Анатолия Губанова, арестованного на прошлой неделе в рамках уголовного дела о госизмене, в понедельник обжаловала заключение под стражу, сообщила РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:38

2020-12-07T14:38

2020-12-07T14:38

фонд перспективных исследований

московский физико-технический институт

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587613546_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_411c93f4afd009cef703bcdc01052329.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Защита ученого Анатолия Губанова, арестованного на прошлой неделе в рамках уголовного дела о госизмене, в понедельник обжаловала заключение под стражу, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Динзе."Я отправила по почте апелляционную жалобу. Пока нет возможности встретиться с моим подзащитным, чтобы заключить с ним соглашение, следствие всячески этому препятствует, желая в это время проводить следственные действия без моего участия", - рассказала собеседница агентства.Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря. Обвинение ему пока не предъявлено, он проходит по уголовному делу как подозреваемый.Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).Фабула уголовного дела, как почти всегда в таких случаях, не раскрывается.

https://ria.ru/20201204/gosizmena-1587649760.html

https://ria.ru/20200908/sud-1576915592.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд перспективных исследований, московский физико-технический институт, москва, происшествия