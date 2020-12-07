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Защита обвиняемого в госизмене ученого обжаловала его арест
Защита обвиняемого в госизмене ученого обжаловала его арест
Защита ученого Анатолия Губанова, арестованного на прошлой неделе в рамках уголовного дела о госизмене, в понедельник обжаловала заключение под стражу, сообщила РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:38
2020-12-07T14:38
фонд перспективных исследований
московский физико-технический институт
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Защита ученого Анатолия Губанова, арестованного на прошлой неделе в рамках уголовного дела о госизмене, в понедельник обжаловала заключение под стражу, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Динзе."Я отправила по почте апелляционную жалобу. Пока нет возможности встретиться с моим подзащитным, чтобы заключить с ним соглашение, следствие всячески этому препятствует, желая в это время проводить следственные действия без моего участия", - рассказала собеседница агентства.Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря. Обвинение ему пока не предъявлено, он проходит по уголовному делу как подозреваемый.Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).Фабула уголовного дела, как почти всегда в таких случаях, не раскрывается.
https://ria.ru/20201204/gosizmena-1587649760.html
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фонд перспективных исследований, московский физико-технический институт, москва, происшествия

Защита обвиняемого в госизмене ученого обжаловала его арест

14:38 07.12.2020
 
© Фото : ЦАГИ Ученый Анатолий Губанов
 Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : ЦАГИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Защита ученого Анатолия Губанова, арестованного на прошлой неделе в рамках уголовного дела о госизмене, в понедельник обжаловала заключение под стражу, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Динзе.
"Я отправила по почте апелляционную жалобу. Пока нет возможности встретиться с моим подзащитным, чтобы заключить с ним соглашение, следствие всячески этому препятствует, желая в это время проводить следственные действия без моего участия", - рассказала собеседница агентства.
Ученый Анатолий Губанов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
4 декабря, 12:31
Раскрыты подробности деятельности подозреваемого в госизмене ученого
Лефортовский суд Москвы санкционировал арест Губанова в начале декабря. Обвинение ему пока не предъявлено, он проходит по уголовному делу как подозреваемый.
Губанов – автор множества научных работ о работе авиационной техники на сверхзвуковых и гиперзвуковых режимах. Кроме прочего, вместе с коллегами он выполнял работы по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ) - научной организации, курирующей прорывные разработки для Минобороны РФ.
Помимо научной работы, Губанов занимался преподавательством в Московском физико-техническом институте. Но, как заверил РИА Новости ректор Николай Кудрявцев, Губанов там работал "на три сотых ставки, на свой интерес", а его основное место работы – другая организация (ЦАГИ).
Фабула уголовного дела, как почти всегда в таких случаях, не раскрывается.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 10:55
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